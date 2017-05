El futuro de Diego Reyes en el aire

Foto: Perico Dominguez

Diego Reyes es el punto de mira para algunos equipos españoles y de las afueras. No cabe duda de la buena temporada que ha hecho el defensa y ahora algunos equipos se han interesado por él. Durante el mercado de verano se verá su futuro, que a día de hoy aún no es del todo seguro. El mexicano tiene detrás de él Villarreal y Bayer Leverkusen que quieren luchar pos sus acciones ahora que el Oporto y Espanyol están teniendo discrepancias por su traspaso.

No solo estos dos equipos le han echado el ojo al defensa, ya que la Real Sociedad también se podría sumar a la cola de equipos interesados. Por lo que hace el Villarreal, Mateo Mussachio, el defensa argentino no tiene claro su futuro y dependerá de él si Villarreal aspira a conseguir el defensa perico. Villarreal quiere hacer un equipo competitivo de cara la temporada siguiente y no decepcionar, esta vez, a su afición soñando con una Europa que no ha sido.

Foto: Perico Dominguez

Por otro lado, la Real Sociedad tiene la baja de Mikel González, que ya anunció que no seguiría en el equipo este año. González venía cedido por el Oporto, y a pesar de tener muchos minutos en el terreno de juego esta temporada, no seguirá en los terrenos vascos.

El Oporto también tiene los derechos de Diego Reyes y tanto los catalanes como portugueses no están teniendo unas negociaciones muy fáciles. El equipo de Portugal pide una cantidad de siete millones de euros para que el Espanyol se pueda hacer con todos sus derechos. Los blanquiazules por su lado no quieren asumir tales cifras aunque quieren que el jugador siga bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores. Reyes disputa con México la Copa Confederaciones de Rusia a partir del 17 de junio, y el equipo quiere tener lista su posible renovación antes del campeonato.