Diego López, hasta 2019

Foto: RCD Espanyol.

Con la temporada terminada por fin llega a su fin el culebrón del año en la entidad de Cornellà. Este martes, después de semanas de trabajo, el RCD Espanyol ha podido hacer oficial el primer fichaje para la temporada que viene.

Diego López ya es del Espanyol. El club blanquiazul ha comunicado su fichaje tras cerrar el acuerdo con el AC Milán para desvincular al futbolista. El guardameta firmará por dos temporadas con opción a una tercera con variantes. La cláusula de rescisión es de 50 millones de euros. Por tanto Diego López será un perico más hasta 2019.

El meta, que llegó cedido en el último día del pasado mercado de verano, ha sido uno de los jugadores clave de la temporada llegando a ser el héroe en muchos encuentros del equipo. Ha sido todo un cerrojo.

Foto: RCD Espanyol.

“Es un día muy feliz para mí. Llevo aquí una única temporada, pero ha sido maravillosa. Hoy es el día señalado en el que puedo prolongar mi relación con el Espanyol. Quiero agradecer al club, al míster, al cuerpo técnico, a los compañeros y a la afición especialmente este año que ha sido magnífico. Mi deseo era continuar aquí. La prioridad era seguir porque me he encontrado muy a gusto. Y lo he logrado", ha afirmado Diego López en declaraciones a Espanyol TV.

El portero será intervenido en la tarde de este martes de la bursitis que padece en la rodilla derecha como consecuencia de la lesión que sufrió en el partido liguero en el Camp Nou. Este percance no le ha impedido seguir jugando, pero, tal y como estaba previsto, será intervenido para resolver definitivamente estas dolencias. Fruto de esta operación y de su posterior recuperación, la presentación del acuerdo queda pospuesta hasta que el club y el jugador puedan llevarla a cabo.