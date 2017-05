Pablo Piatti, hasta 2020

Foto: RCD Espanyol.

Otro día con el mercado de fichajes abierto y con el llega otra gran noticia para la entidad de Cornellà.

El RCD Espanyol sigue trabajando con velocidad e intensidad de cara a confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Tras anunciar ayer el fichaje de Diego López, el club blanquiazul ha anunciado que ha hecho efectiva la opción de compra sobre otro de los cedidos que ha brillado este año, Pablo Piatti.

La entidad perica ha pagado los 1,5 millones de euros al Valencia, club del que había llegado cedido.

El nuevo contrato del jugador tendrá duración hasta el 30 de junio de 2020 y tendrá una cláusula de 30 millones de euros. Piatti ha firmado una destacable campaña en la que ha logrado 10 goles y otras tantas asistencias.

Es una gran noticia su ir corporación dado a que el futbolista del RCD Espanyol es uno de los once jugadores seleccionados por la redacción de UEFA.com para formar el equipo ideal de LaLiga 2016-2017. Recompensa por la gran temporada que ha realizado, dado a que ha logrado diez goles y ha dado diez asistencias, numerosos que no han pasado desapercibidos para la UEFA.

Horas después de realizar la firma del contrato que confirmaba su incorporación definitiva al RCD Espanyol, Pablo Piatti, acompañado por el consejero delegado de la entidad, Ramon Robert, y el director deportivo del club, Jordi Lardín, ha atendido a los medios de comunicación en el auditorio del RCDE Stadium.

“Encontré un equipo donde me he sentido muy a gusto desde el inicio y donde he disfrutado cada segundo que he vivido y lo sigo haciendo. Éste es motivo suficiente para seguir en esta institución. Estoy muy feliz y espero conseguir cosas importantes con este equipo”, ha comentado el jugador argentino.

Piatti ha reconocido que ha sido “una de las mejores temporadas” de su carrera: “Cuando llegué el primer día me propuse hacer una gran temporada y disfrutar y se dieron alicientes para hacerlo esta temporada. Necesitaba encontrar nuevos retos en mi vida profesional. Cuando surgió esta posibilidad, supe que era el lugar idóneo”, ha remarcado. El atacante espanyolista, en este sentido, ha manifestado, que desde el primer momento se sintió “importante” dentro del equipo: “El cuerpo técnico y los compañeros me transmitieron cariño”.

Piatti ha indicado que el siguiente paso es conseguir: “Ser regular y mantener este nivel competitivo. Espero mantener la línea de buenos números con trabajo y sacrificio”. Asimismo, el argentino ha declarado que la base para la próxima temporada está “puesta”. “La exigencia va a ser mayor y habrá que luchar y trabajar para lograrlo. Va a ser difícil, porque hay clubes con presupuestos más altos, pero trabajaremos para competir a su nivel”.

Ramo Robert ha apuntado que es un día para estar muy contentos y orgullosos por lograr una incorporación así: “Estamos contentos. Es uno de los jugadores más rápidos y lo podremos disfrutar. Los que hemos convivido con él hemos visto a una persona feliz que ha disfrutado. Los resultados que ha dado nos hace sentir orgullosos”, ha comentado. Jordi Lardín, por último, ha destacado que Piatti es un hombre "de vestuario y profesional. Lo que pedimos es que haga lo mismo que este año, que sea un jugador importante y que sea feliz con nosotros”.