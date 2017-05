Jordi Lardín: "Intentaremos fichar jugadores para dar el salto de calidad"

Foto: Diaro la Grada

Jordi Lardín, director deportivo del Espanyol, esta mañana ha dado una rueda de prensa explicando la situación de diferentes jugadores del club perico. A pesar de hablar de los de casa, Lardín no ha querido hablar de ningún posible fichaje de cara a la temporada que viene.

El director deportivo ha hecho un pequeño repaso de la actual temporada, que “ha sido un éxito y las líneas marcadas se están siguiendo”. El nuevo inversor, Mr. Chen, quiso un proyecto prometedor y se ha tomado este año para generar un buen equipo, ya que “en cuanto al tema numérico ha sido un éxito, en octava posición y por encima de las posibilidades también en cuanto a puntuación”. Además, “el proyecto sigue creciendo, hemos acertado en muchos fichajes que no solo le han dado calidad a la plantilla a la hora de jugar, sino también a nivel de vestuario. Mejorar lo de este año es complicado, pero es nuestro objetivo”, ha asegurado Lardín.

Mirando de cara el futuro de la próxima temporada, el de Manresa ha dejado claro que se quiere “continuar afianzando al equipo en la élite, entre los primeros ocho equipos de LaLiga: las bases están sentadas. Intentaremos fichar jugadores para dar el salto de calidad hacia el salto europeo que tenemos todos. No es fácil llegar a Europa, pero lo vamos a intentar”.

Foto: Perico Domínguez

En relación a algunos jugadores como por ejemplo, Leo Baptistao. “Un porcentaje del jugador está firmado por cuatro años. A medida que vayamos dando pasos iremos informando, claro que queremos tenerlo en propiedad en un futuro”, ha afirmado Lardín. Por un lado, los refuerzos ya no son un problema, porque “la idea es incorporar cuatro, cinco o seis jugadores, dependiendo de alguna salida que pueda haber. Las posiciones a reforzar son la de central con dos jugadores, un centrocampista y un punta. Esta última posición está cubierta con Sergio García, pero si sale otro delantero llegará otro”.

Por otro lado, las salidas ya no serán tan premeditadas, ya que de momento no se tiene ”ninguna oferta por ningún jugador, pero este año hemos comenzado muy pronto a movernos y la mayoría de los clubes intentan esperar el mes de junio”. Roberto Jiménez, por su lado, se quiere ir a otro club pero ”no puede ser que un jugador, cuando está a disgusto, diga que se quiere ir. Cuando firma un contrato, si se quiere ir, ha de pagar”, igual que Felipe Caicedo, ya que “si llega una oferta por él, la valoraremos”.

Hay muchos más jugadores que están a la espera de su futuro, pero por Víctor Álvarez no es un problema, ya que “es un jugador que por su trayectoria tiene todo nuestro respeto, las veces que ha saltado al campo nos ha dejado contentos, es una opción más en el lateral izquierdo. He hablado con el jugador para ver si quiere continuar un año más sabiendo su situación. Esperamos su respuesta”. Finalmente, Aarón Martín, jugador nacido en la cantera del club, no contempla irse a cualquier otro equipo, ya que "no deja de ser un niño muy familiar y no sé si es lo mejor para él. Si alguien paga los 30 millones más el IVA es un éxito para el club, pero no es lo mejor para el jugador”, ha dejado claro Lardín.

Foto: Perico Domínguez

También tuvo su protagonismo Ramón Robert, que contestó algunas de las preguntas. En primer lugar, Gerard Moreno fue uno de los temas principales y se quiere “tratar el tema, pero todo tiene un orden”. Además, aseguró que cuatro veces al año “se realiza una auditoria externa” para ver si los futbolistas se han revalorizado. “Actualmente se está haciendo y la semana que viene tendremos los datos”, señaló. Diego Reyes también saltó en la rueda de prensa, ya que el club “no interesa” y se está negociando su salida con el Oporto.

Otros jugadores

Pau López: “El Tottenham tiene hasta el 30 de junio una opción de compra. Si no la ejecuta, volverá a casa”.

Gorka: “Tenemos contrato con Roberto y con Pau, no hemos hablado con Gorka ni con ningún otro portero”.

Aleix Febas: “Es uno más de los que hemos analizado, pero también hemos visto cuatro jugadores más del Castilla”.