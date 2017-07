Al Espanyol se le escapan algunos fichajes

Foto: Photo Silver

Son muchos los nombres que se están oyendo en las oficinas del RCD Espanyol durante este mercado de verano. El año pasado el club apostó por un buen futuro en la plantilla blanquiazul pero parece ser que este año los fichajes se están ralentizando más.

En primer lugar la portería es un aspecto complicado a día de hoy. Tras la renovación de Diego López se necesita un segundo portero que de la talla ya que Roberto Jiménez se irá al Málaga. Pau López por su lado es una opción ya que se tiene que incorporar a las órdenes de Quique Sánchez Flores durante la pretemporada, junto con Joan Jordán, Paco Montañés y Rober Correa. Eduardo dos Reis Carvalho, el portero del Stamford Bridge, es uno de los nombres que también se están consolidando entre los ojeadores.

A nivel defensivo está el catalán Jordi Amat, que el club valora su posible vuelta a casa. Actualmente con 25 años ha jugado en la Premier y su calidad se ha visto aumentada. Amat, por su lado, tiene muchas ofertas para ir a otros clubs, pero tanto aficionados como el Espanyol confían que los colores le harán decidir. Thiago Motta también fue uno de los nombres que resonó en los despachos, pero desde hace unas horas se ha consolidado como jugador del PSG una temporada más.

Los culebrones en diferentes jugadores no son pocos, y es que Borja Valero abandonará la Fiorentina de forma inmediata. En un audio filtrado dejó claro lo siguiente: "No es fijo al 100% pero me iré porque me han tocado los cojones, no aguanto más, me han hecho llorar y no he dormido nada en las últimas dos semanas, para mí es una cosa muy difícil y muy dura", asegura el mediocampista. A pesar de sus ganas de irse del club italiano, la Fiorentina pide 10 millones de euros, y hay un gran interés mostrado por el Inter de Milán.

Finalmente, tras los fracasos con Banega, Motta, Dídac Vilà y dar casi por descartado a Borja Valero, 'Tuttomercattoweb' afirma que el Espanyol anda tras los pasos de Maurício José da Silveira Júnior. Parece ser que el club perico es uno de los favoritos para el jugador.