Aumentan las tensiones entre Dídac Vilà y el AEK Atenas

Foto: Dídac Vilà

Dídac Vilà, un exfutbolista perico, está en el centro de algunos rumores y polémicas con su actual club AEK Atenas. El club griego ha amenazado al jugador con dejarlo en la grada en caso de que los pericos no paguen un traspaso por él. La directiva por su lado ha confirmado que el lateral no se puede ir gratis del club.

Los de Grecia insisten en que a Dídac le queda un año más con su actual club y lo podía ampliar de forma unilateral, alegan, pero el extremo lo niega. Vilà afirma que su compromiso ya ha expirado y que cuenta con la carta de libertad. Si esta declaración fuera cierta el club perico lo podría fichar sin ningún problema. Pero el AEK, por su lado, pide al club catalán un traspaso si quiere a Dídac en sus órdenes o por el contrario denunciará la operación si sigue adelante. Además, el propietario del club, Dimitris Melisssanidis, se ha puesto en contacto con el club explicando la situación y ha desafiado al lateral zurdo catalán. “Si no se cumplen nuestras condiciones, prefiero tener al jugador aquí viendo los partidos desde la grada”, ha amenazado el dirigente.

Las malas sensaciones entre club y jugador ya vienen de lejos, ya que el jugador fue citado para incorporarse a la disciplina del AEK el pasado 23 de junio y el jugador no se ha presentado. Desde su entorno insisten en que no es cierto que siga existiendo ningún tipo de vínculo entre las dos partes Así las cosas, o la entidad que lo pretenda paga un traspaso o le condenará al ostracismo durante el año que en su opinión, le queda, pero no se irá libre. Finalmente los griegos insisten en que si sigue sin presentarse, llevarán el caso a la UEFA para conseguir que se le aplique una sanción.

Un nuevo contratiempo para el Espanyol que ve como su política de fichajes se enquista.