Jordi Lardín: "Hay pocos jugadores como Mario Hermoso"

Foto: RCD Espanyol

Jordi Lardín, director deportivo del Espanyol, ha repasado la actualidad del mercado de fichajes de los pericos durante la presentación de Sergio García y Esteban Granero como nuevos jugadores del club periquito.

Ayer por la noche, la rumorología se disparó en torno al posible fichaje de Mario Hermoso, central del Real Madrid Castilla, por el Espanyol. El director deportivo del Espanyol reconoce el interés por dicho jugador: "Es central zurdo, joven y polivalente. Veremos que se desarrolla la semana y veremos si está cerca o lejos. Hay pocos jugadores así".

Siguiendo con el tema de la defensa, que sin duda es donde anda peor el club catalán, Lardín asegura que el asunto de Dídac Vilà, lateral zurdo del AEK Atenas, es "un asunto burocrático" y deja claro que Diego Reyes es "jugador del Oporto". "Otra cosa es que estemos trabajando para que este aquí el año próximo".

En el capítulo de salidas, el director deportivo periquito abre las puertas a Pau López y parece indicar que no es una prioridad su salida, más bien se prefiere que se quede para que le haga competencia a Diego López: "Pau es jugador del Espanyol y lo recibimos con los brazos abiertos, es un portero de mucho futuro. Veremos si es titular o no. Esperemos que compita con Diego por que la competencia hace más fuerte".

En cambio, el que parece más complicado es el tema Caicedo. Lardín reconoce que no se ha recibido ninguna oferta por el ecuatoriano: "No tenemos oferta oficial por Caicedo. La situación sigue siendo igual. Si Felipe no sale esperaremos que mejore lo que hizo. Tiene muchas posibilidades. La situación es idéntica a la del curso pasado".

Por último, Jordi Lardín ha subrayado que no se piensa bajar las expectativas de mercado apesar del límite salarial, aunque reconoce que llegar a Europa será difícil: "No rebajamos las expectativas. Intentaremos fichar jugadores que mejoran el equipo, ser imaginativos y traer a jugadores con la misma calidad y que entren en nuestro salario. El sueño europeo es difícil porque los rivales tienen más presupuesto, pero somos ambiciosos. Intentaremos conseguir ese sueño, pero hay que ser realistas y saber que llegar a Europa es complicado".