Javi López: "Estamos en el segundo año de Chen y hay que mejorar la temporada pasada"

Foto: RCD Espanyol

Palabra de capitán. Cuando habla Javi López hay que escuchar bien pues en sus alocuciones suele recoger el sentir general de los jugadores y afición periquitos. En su última entrevista ante los medios, se refirió a toda la actualidad de los dirigidos por Quique Sánchez Flores, quienes llevan varios días ya de preparación rumbo a la venidera temporada.

“Después de las vacaciones llegas con las ilusiones renovadas, con muchas ganas, ilusionados... se respira en el ambiente. De cualquier forma siempre somos los más exigentes posibles. Llegaremos donde podamos, pero aspiramos a lo máximo. Estamos en el segundo año de Chen y hay que mejorar la temporada pasada", dijo sobre lo que está por venir.

El capitán habló, además, sobre las nuevas incorporaciones, con especial énfasis en el regreso de Sergio García: "Lo veo muy bien. Hemos estado en contacto estos dos años, no hay nada que explicarle. Cuando estuvo aquí fue un grandísimo capitán. Ahora estamos Víctor Sánchez y yo y es una cosa que hay que hablar en el vestuario porque faltan otros dos. Le he visto muy en forma, parece que no han pasado los años por él. Está muy ilusionado y con muchas ganas porque ha sido el lugar donde más ha disfrutado, dio un rendimiento muy alto”.

Respecto a la posible continuidad de Diego Reyes, aseguró que no tiene la sartén por el mango ni el club ni el jugador, sino que la tiene el Oporto, aunque destacó que Diego siempre ha mostrado que está cómodo y contento, además de que fue uno de los mejores centrales de la Liga la temporada pasada: "No sabemos qué pasará”, aclaró.

Otra de las situaciones que ha cambiado, para bien, en el Espanyol, es la relacionada con la parcela económica: “Antes la gente buscaba otras opciones porque no se podía mantener al jugador o tenía la necesidad de vender, pero ahora todo el mundo quiere pertenecer a este proyecto. Incluso, hay jugadores que antes estaban y que les encantaría volver. Todo el mundo quiere pertenecer a este proyecto serio. Eso dice que el club está saneado. Estar en una entidad no vendedora da tranquilidad. No escucho a nadie que diga que quiere salir o irse”.

Por último, aseguró no sentirse preocupado por la baja cantidad de defensores con que cuenta la plantilla: “No preocupa porque confías plenamente en las personas encargadas de buscar esos jugadores. Ahora está David López, Óscar Duarte y los chicos del filial. El club también se está reforzando en esa zona".

No podían faltar las frases dedicadas al valedor de este nuevo proyecto, Quique: "Este año no partimos de cero. Todos sabemos más o menos lo que nos va a pedir el entrenador. Nos ha dicho que demos lo máximo en cada entrenamiento porque la pretemporada sirve para afrontar la Liga con las máximas garantías posibles", concluyó el lateral derecho blaquiazul.