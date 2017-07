Mario Hermoso: "Vengo a un gran proyecto"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

El nuevo central del Espanyol, Mario Hermoso, atendió a los medios durante su presentación como jugador del club perico. El madrileño ha firmado hasta 2020 y tendrá una cláusula de 40 millones de euros, aunque el Real Madrid, club del que proviene el jugador, se reserva el 50% de los derechos del defensa.

El joven defensor mostró tener claro que llega a un gran club: "Vengo a un gran proyecto y espero quedarme durante muchos años". El canterano merengue gustaba a la dirección técnica perica por su polivalencia, ya que puede jugar de lateral zurdo y de central, aunque el propio jugador tiene sus preferencias: "Me siento más cómodo en el centro de la defensa que en el lateral. Pero aquí estoy para ayudar y no para elegir dónde quiero jugar".

El nuevo jugador periquito también reconoció que ya tuvo la primera toma de contacto con su nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores: "Fue una primera toma de contacto, muy agradable, donde me pidió que trabajara día a día".

Por último, Mario Hermoso volvió a demostrar su implicación con el proyecto: "Sólo tengo palabras de agradecimiento, desde hoy tenéis un perico más".

Jordi Lardín: "La prioridad es fichar un central o dos"

El director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, también atendió a los medios de comunicación durante la presentación de Mario Hermoso. El director deportivo habló de los objetivos de mercado y de las prioridades. Si la actual plantilla perica flojea en alguna posición, esa es la defensa y Lardín lo sabe: "La prioridad es traer un central o dos, o uno además de un pivote defensivo".

Y siguiendo con el tema del central, el principal objetivo es volver a contar con Diego Reyes, aunque el Oporto no lo pondrá fácil. En todo caso, el director deportivo aseguró que hay otros nombres por si no llega el mexicano: "Lucharemos hasta el día que tengamos que hacerlo, aunque tenemos controlados a jugadores que reforzarán el eje de la defensa si no lo hace Reyes".