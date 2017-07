Nace la Grada Canito

La afición blanquiazul. Foto: Perico Domínguez

Cornellá tiene que volver a ser un infierno para los visitantes. Así de claro lo tienen el club y aficionados periquitos, que han oficializado para la venidera campaña el estreno de una nueva grada de animación nombrada “Grada Canito”. El grupo estará ubicado detrás de la portería de Cornellá, precisamente donde estaba ubicada anteriormente La Curva.

Dicha información trascendió recientemente en la página oficial del club, donde aparece reseñada la alocución del portavoz de este nuevo e interesante proyecto, Arnau Baqué: “Es un proyecto abierto a todo el espanyolismo y colectivos. Todo el mundo que respete las reglas mínimas de convivencia y que acepten las normativas de seguridad correspondientes serán bienvenidos", ha destacado Baqué.

Asimismo, el portavoz de la ‘Grada Canito’ mostró su gratitud al club por la predisposición mostrada desde el primer instante. Por demás ha explicado por qué se ha escogido este nombre. “Es una persona muy representativa del espanyolismo, muy vinculada y con un significado especial para la grada. Es una figura simbólica”.

Un aspecto importante será el rechazo a cualquier forma de violencia. Las pancartas, banderas y el material de la grada irán clasificado mediante una ficha individualizada. Entretanto, los tifos y las pancartas, deberán ser notificados al Departamento de Seguridad del Espanyol para su validación con los organismos oficiales.

Además, el titular del abono, al adquirirlo, tiene la obligación de comprometerse a no alterar el orden público, no lanzar objetos, no acceder al recinto ebrio o bajo los síntomas de haber consumidos sustancias estupefacientes, no irrumpir en el terreno de juego...y otras actividades similares que atenten contra la tranquilidad del sitio.

La idea preconcebida es que la “Grada Canito” empuje con todo a los dirigidos por Quique Sánchez Flores y ponga a la hinchada blanquiazul en puestos de referencia entre las aficiones españolas. Por lo pronto, solo resta esperar que la nueva idea corra con mejor suerte que la fracasada “Incondicional 1900”, cuyo proyecto desgraciadamente no fructificó.