Mario Hermoso: "Mi objetivo es jugar lo máximo posible y rendir al máximo nivel"

Foto: RCD Espanyol

Mario Hermoso, central fichado este verano por el Espanyol, compareció antes los medios en la Ciudad Deportiva Dani Jarque para valorar sus primeros días como perico. El jugador aseguró que se está adaptando al equipo, sobre todo gracias a sus compañeros: "Me estoy adaptando bien al equipo, con esta gente es más fácil. Poco a poco me voy intentando hacer un hueco".

El madrileño desveló lo que le está pidiendo Quique Sánchez Flores, entrenador de los periquitos, y agradeció la ayuda que está recibiendo por parte del capitán David López: "El míster lo que quiere es que se siga trabajando en la misma línea del año pasado. Tengo que aprender conceptos y la forma de trabajar que quiere. Aprendo de los compañeros y sobre todo de David (López), que me va ayudando para no desencajar".

De hecho, sobre su compañero no tiene más que elogios: "Es un jugador con experiencia, que se ha sabido adaptar en esta posición. Me va corrigiendo, me va enseñando conceptos de lo que quiere el míster".

En cuanto a sus objetivos individuales, el joven defensor reconoció que quiere adaptarse poco a poco pero con la intención de ser titular en el estreno liguero: "Debo ir adaptándome poco a poco. Mi objetivo es jugar lo máximo posible y rendir al máximo nivel. Eso conlleva irme adaptando y rendir a gran nivel toda la pretemporada para estar en el primer once de la Liga".

Por último, Mario Hermoso valoró el calendario de Liga del Espanyol, donde visitarán en las primeras nueve jornadas a Sevilla, Barça, Villarreal y Real Madrid. El central está convencido que apesar de las dificultades de estas salidas, no necesariamente serán un obstáculo para su equipo: "Son salidas complicadas, duras, pero son partidos que vas a tener que jugar durante el año. El bloque está fuerte, es prácticamente el mismo y si seguimos trabajando así las cinco primeras salidas no tienen por qué ser una piedra en nuestro camino. El objetivo del equipo es seguir la misma dinámica del año pasado. Y si se puede superar, mejor".