Pau López: "Estaré toda la temporada en el Espanyol sí o sí"

Foto: RCD Espanyol

Nadie duda de la proyección que tiene Pau López, portero del Espanyol, a sus 22 años. Sin embargo, tras un año cedido en el Tottenham, es uno de los nombres propios del mercado del club periquito y es que es uno de los jugadores sobre los que hay más rumores de salida. En todo caso, el propio jugador se encarga de desmentir dichos rumores: "No sé de dónde sale todo esto, a mí nadie me ha dicho que no cuente conmigo y estaré aquí toda la temporada sí o sí".

El canterano perico, que ha sido titular en los dos partidos de pretemporada de los de Quique Sánchez Flores, en parte por la lesión de Diego López, se muestra feliz de volver a estar en la entidad catalana: "Contento de estar en casa, porque el Espanyol es mi casa, y contento de los compañeros que tengo, del vestuario. Siempre que estás un año fuera lo valoras más cuando vuelves".

Otro de los motivos por los cuales es objeto de rumor, es que acaba contrato el 30 de junio de 2018 (en un año). El meta espanyolista no ha tomado todavía una decisión sobre una posible renovación: "Queda todo un año por delante, no tengo un pensamiento sobre este tema. Tengo ganas de disfrutar, no sé qué me deparará el futuro. En lo que el míster me necesite, ahí estaré para ayudar al equipo".

Sobre su aventura en Inglaterra como portero del Tottenham, Pau la valora positivamente: "Estás fuera de la zona de confort y eso te hace evolucionar a nivel personal. También conoces una nueva Liga y una nueva forma de entrenar. Estuve en un equipo con jugadores increíbles y un entrenador (Mauricio Pochettino) al que estoy muy agradecido por la experiencia que me brindaron".

Sobre el nivel del Espanyol, el cancerbero periquito afirma que el míster está contento con lo que ve: "Al equipo bien, está cogiendo ritmo. Es pronto pero el míster está contento con lo que estamos haciendo. Le está recordando mucho a la pretemporada del año pasado y es positivo porque acabó jugando a buen nivel. Hay que hacer ese nivel y superar lo el año pasado".

Por último, Pau López evita hablar de sus posibilidades de ser el portero titular en el debut liguero en el Sánchez Pizjuán si se da el caso de que Diego López no se recupere a tiempo: "No me lo planteo. Lo que me planteo es seguir trabajando, mejorando y aprendiendo. No sé quién jugará en el Sánchez Pizjuán, pero el que lo haga lo hará muy bien".