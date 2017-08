Guía VAVEL RCD Espanyol 2017/18: un ataque sin guardaespaldas

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

A día de hoy y a falta de tres largas semanas antes del cierre del mercado, valorar y analizar si la actual plantilla del Espanyol ha dado un salto de calidad o no es una tarea para nada sencilla. Lo que si se puede afirmar, y sin posibilidades de equivocarse, es que en la dirección deportiva perica deberán hacer un último esfuerzo para incorporar las últimas piezas que necesita la plantilla y que con tantas ansias espera el entrenador espanyolista Quique Sánchez Flores. Sin embargo, por primera vez en muchos años, hay que destacar que el club periquito ha podido mantener su columna vertebral, la cual cosa ha permitido que solo se tuvieran que añadir complementos para mejorar al equipo de la temporada pasada.

Por el momento, el conjunto catalán se ha reforzado en defensa con la llegada de Naldo, desde el Krasnodar ruso, y Mario Hermoso, del Real Madrid Castilla. El primero deberá aportar experiencia al eje de la zaga, mientras que el segundo aportará juventud y frescura. En el centro del campo, ha llegado Esteban 'el Pirata' Granero, quien deberá de ser el encargado de llevar la batuta del juego perico. Por último, ha vuelto a casa un jugador muy especial y que en su día fue capitán del conjunto periquito: Sergio García. El delantero del Bon Pastor vuelve al que considera el club de sus amores para marcar goles y volver a asombrar a la afición con la magia que tienen en los pies. Además, gracias a su veteranía podrá ser un buen tutor para Leo Baptistao y Gerard Moreno.

Sergio García y Esteban Granero en su presentación. | Foto: RCD Espanyol

La defensa, un dolor de cabeza

Apesar de la llegada de estos cuatro refuerzos, se esperan que lleguen más antes del cierre del mercado. Actualmente, la plantilla de Quique Sánchez Flores tiene una situación extrema en la defensa, donde la falta de efectivos, a excepción de la portería que está bien cubierta por Diego López y Pau López, podría ser un problema para el incio liguero y a la larga para el devenir de la temporada. Los pericos cuentan con tres centrales puros, de los cuales dos son nuevas incoporaciones y el tercero, Óscar Duarte, sufre una lesión de larga duración tras romperse los cruzados en el final de la temporada pasada. De hecho, quien ha ido ocupando el centro de la zaga durante la pretemporada ha sido David López, que su posición natural es la de mediocentro defensivo a pesar de que lleva jugando de central desde la temporada pasada. El club espanyolista espera poder hacerse finalmente con los servicios de Diego Reyes para solucionar el caos que se está viviendo en el centro de la defensa.

Un ataque con mucha pólvora

Mientras la situación atrás es complicada, de medio campo para adelante la historia es otra. En esta zona del campo se cuentan con muchas alternativas diferentes. Con la llegada de Esteban Granero, Quique Sánchez Flores puede sentirse seguro con los varios perfiles que puede ir variando, con jugadores como Marc Roca, Víctor Sánchez o Javi Fuego. En cambio, donde se anda también un poco más 'flojos' es en las bandas, pues todo y la permanencia de Pablo Piatti, Hernán Pérez y Jurado, se hará un esfuerzo para traer un extremo más.

Por último, en ataque el Espanyol cuenta con jugadores que garantizan goles y espectáculo. Los pericos han sido capaces de juntar a todo un goleador como Gerard Moreno, a un 'pelotero' con gol como Sergio García y al polivalente Leo Baptistao que igual que corre a zancadas para terminar una contra como que cae en banda para abrir el campo. Hay que añadir también la presencia de Álvaro Vázquez, del que se espera mucho más de lo que se vio de él la temporada pasada, siempre y cuando las lesiones le respeten. Cabe destacar, que en el ataque ya no está Felipe Caicedo que ha sido traspasado a la Lazio, con que la llegada de un delantero más no está descartada aunque no parece prioritaria.

Leo Baptistao celebrando un gol durante la pretemporada. | Foto: RCD Espanyol

En definitiva, tenemos un Espanyol que ofensivamente puede hacer mucho daño con hombres como Piatii o Gerard Moreno, pero que no tiene cubiertas las espaldas, de tal manera que si no se da con la tecla en la defensa, los partidos del conjunto catalán pueden ser una auténtica locura con la presencia de goles.