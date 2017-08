Guía VAVEL RCD Espanyol 2017/18: la evolución del Espanyol con Chen

Google Plus

(Imagen: Héctor Farrés)

Mr. Chen, como le bautizó Daniel Sánchez Llibre, aterrizó el 20 de enero de 2.016 en tierras de la maravillosa minoría con la finalidad de apostar fuerte por el club perico y reconducir a éste. Por primera vez en la historia del club, este tendría un presidente que no fuera de nacionalidad española. El miedo por saber qué podría deparar en el futuro a los pericos era real, 570 días después, los gran mayoría de aficionados apoya completamente el proyecto de Chen y confía el inicio de esta nueva era en can perico.

«Es sorprendentemente cercano», confiesan quienes lo han tratado bien, y eso que Mr. Chen desprende frialdad. Corte de pelo marcial, unas gafas sobrias, un semblante serio y suele ir vestido con un traje elegante pero informal sin corbata. Sin embargo, cuentan que gana en las distancias cortas a pesar de que no es demasiado expresivo. ¿Cómo llegó Chen al Espanyol? El multimillonario, mantiene una estrecha amistad con el ex presidente, Daniel Sánchez Llibre, hasta el punto de comer las uvas en noche vieja con su familia en su hogar, un museo blanquiazul. Además, tienen en común el día de nacimiento: el 22. El ex presidente y ahora asesor celebra años en diciembre. El nuevo inquilino, en noviembre. Su relación empresarial devino en personal. Todo surgió a raíz de la venta del paquete accionarial del 45,1% de los títulos junto a Ramón Condal.

Nacido en una familia futbolera, su sueño era convertirse en propietario de un club. Conocedor balompédico, sigue muchas competiciones y tanteó bastantes terrenos hasta que dio con un club, el Espanyol, y una ciudad Barcelona, donde ampliar y potenciar el mercado. Desde China o bien desde su despacho en el RCDE Stadium, tomando té, día a día Mr. Chen revivie al Espanyol, club del cual dice estar << enamorado >>

La internacionalización es una de las prioridades del Espanyol desde que Chen Yansheng asumió la propiedad del club. Buena parte de ese objetivo se basa en los resultados del equipo, de su presencia asidua en Europa. Pero el club no olvida que la procedencia de su presidente le da un público potencial de 1.300 millones de personas. Los habitantes de China. Y esa internacionalización descomunal se trabaja desde distintas vías.

En primer lugar, desde hace aproximadamente año y medio se persigue la idea de abrirse una nueva academia, la cual complementaría a las ya existentes en Estados Unidos (recientemente creada), Japón, Argelia, Suecia y Emiratos árabes. En sentido inverso, también se promocionan las instalaciones, especialmente la Ciudad Deportiva, para que escuelas o equipos procedentes de China aprovechen estancias en Barcelona tanto para entrenarse allí como para impregnarse de la metodología y de lo que significa el Espanyol.

Hace cosa de un mes aproximadamente, con la finalidad de expandir la marca Espanyol, ha llegado el spot, en el que el propio Chen Yansheng promociona Ctaluña para el público chino, como resultado del acuerdo firmado con la Generalitat. Atraer turistas chinos al territorio catalán a través del club perico equivaldría, en gran proporción, a atraer a nuevos visitantes a Cornellà-El Prat. O, en su defecto, a despertar la curiosidad de quienes no viajan desde China pero de repente oyen hablar del Espanyol.

Una labor similar ejercen las peñas. Hace algo más de un año se inauguró en Guangzhou, donde se ubica la sede central de Rastar Group, la primera embajada china del club perico: la Penya Blanc i Blava Àsia-Pacífica. A su vez, se crearon dos en tierras catalanas: la Penya Mundial (Barcelona) y la Zhong Hua! (Badalona).

Finalmente, se encuentra la vertiente más ambiciosa, pero a la vez la más compleja: los jugadores chinos. El área deportiva no ha dejado de rastrear el mercado para incorporar un fichaje del país asiático, y el retorno de Óscar Perarnau, al club de la mano de Rastar Group, puede ayudar a dar un salto en ese sentido. Los técnicos no han quitado ojo a Zhang Linpeng, lateral diestro del Guangzhou Evergrande, al que siguen desde hace un año largo. Y tampoco a otros que ya compiten en Europa, como el delantero Yuning Zhang, del Vitesse holandés.

En cuanto a la economía del club, las deudas se van saneando, y por primera vez en años, parece ser que en el mercado de fichajes, el aficionado perico puede estar algo más tranquilo. Durante el mandato de Joan Collet y los anteriores presidentes, a la que un chaval de la cantera apuntaba maneras, el aficionado perico ya sabía que dicho jugador tenía horas contadas en el club. Si no, recuerden a hombres como David López, Dídac Vilà, Eric Bailly y otros muchos que tuvieron que salir del club con la finalidad de ganar algo de dinero para seguir sobreviviendo como club. En cambio a día de hoy, los canteranos siguen subiendo al primer equipo y sin embargo no se sufre tanto de cara al mercado. Pues por el momento, hombres como Marc Roca, Óscar Melendo, Aarón Martín y Marc Navarro, sólo han recibido clausulas mayores a las que tenían y mejoras de contrato con la finalidad de blindarles.

Poco a poco, parece ser que la Maravillosa Minoría, se va expandiendo con fuerza por el territorio e incluso en el extranjero. Aun es mucho el camino por delante, pero de la mano de Mr.Chen el Espanyol ha logrado esa inyección económica totalmente necesaria para evitar desaparecer, y a la vez está ganando en otros muchos terrenos, a parte de ser más fuerte futbolísticamente hablando.