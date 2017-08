Guía VAVEL RCD Espanyol 2017/18: Gerard Moreno, el más querido por la afición

Google Plus

Foto: Maria José Segovia

Gerard Moreno. Este nombre no ha dejado indiferente a ningún perico. El delante ha brillado por su gran juego dentro del campo y vestuario. A día de hoy el Villarreal, su antiguo club, quiere hacerse con sus servicios, una operación que los blanquiazules no quieren llevar a cabo, es por esta razón que la dirección deportiva le han ofrecido un aumento de la ficha. El número 7 que tiene contrato hasta el 2020 y su valor en el mercado es de 10,080,000 millones de euros, una cifra que muchos clubes no están dispuestos a pagar, que entra dentro de los planes del club.

Desde que empezó su carrera profesional, Moreno no había tenido tantos partidos en su espalda. 37 son las ocasiones que ha jugado el catalán en la Liga Santander, donde en todas las ocasiones ha sido titular. En total con sus más de 3.000 minutos jugados (3,280) el delantero ha marcado 13 goles, consolidándose así el máximo goleador de su equipo. El de Santa Perpètua de Mogoda, no sólo se consolidó como máximo goleador, sino que también creó cuatro asistencias de gol de los 32 centros que obtuvo. A nivel de juego, el catalán ofreció 959 pases cortos con total precisión, 103 largos y cuatro al hueco.

Esta temporada, tal y como explican los números, ha sido un jugador clave, ya que la primera temporada que jugó con el equipo catalán no tuvo el protagonismo esperado. A pesar de su pésimo arranque el jugador con Quique Sánchez Flores, anotó más de diez goles y se hizo un hueco en el once inicial.

El delantero, después de dos años en Barcelona, se ha convertido, además, en el capitán del equipo blanquiazul, un hombre fuerte dentro del vestuario y un icono para la afición periquita. El futbolista, que perteneció durante cinco años al Villarreal, no está dispuesto a abandonar el club perico.

Léo Baptistao

Comparado con Léo Bapstistao, el brasileño ha jugado 21 partidos de los cuales cinco fue suplente y marcó seis goles. El delantero brasileño se quedó cuatro meses lejos de los terrenos de juego por culpa de una talalgia en el pie izquierdo. Su último encuentro antes de la lesión fue el pasado 11 de diciembre contra el Sporting, Ahora el delantero vuelve a la carga con la nueva temporada 2017-2018 que parece ser prometedora para él después de la buena pretemporada realizada.