Quique Sánchez Flores: "Será vital ser nosotros mismos"

Foto: RCD Espanyol

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Dani Jarque en la vigilia del debut en casa de los pericos frente del Leganés (18:15 horas). Sin embargo, la rueda de prensa se ha centrado más en el mercado y la actualidad de los espanyolistas que en el partido de mañana.

Sobre el debut en casa, Sánchez Flores afirma que buscaran hacer un partido que involucre a los aficionados desde el primer minuto: "Tenemos mucha ilusión. Nos gustaría congregar a un gran número de aficionados, trabajamos para ellos, y queremos hacer un partido suficientemente bueno para gana y conectar a los nuestros. Queremos multiplicar la conexión y seguir demostrando que somos un equipo ambicioso, solidario y humilde y a partir de ahí, conseguir los objetivos".

El técnico perico se ha mostrado muy enigmático a la hora de valorar el mercado. De hecho, asegura que hasta que no este cerrado, no valorará el mercado: "El día antes del partido solo quiero pensar en el rival. Tenemos una semana por delante y tenemos la experiencia de la temporada pasada cuando jugadores importantes llegaron al final. La comunicación ha sido constante con Perarnau y Lardín, somos conscientes de nuestras necesidades. Las valoraciones las haré cuando se cierre el mercado".

En cambio, sí que ha valorado la actual plantilla. El míster periquito destaca la salud del grupo y lo trabajadores que son sus jugadores: "Lo más importante en este club son los jugadores, son los que resuelven y deciden los partidos. La salud de los jugadores y del grupo es formidable. Seguimos apostando por un grupo de buenos compañeros, que se conozcan. Y en eso acertamos de pleno, tenemos un grupo sano y trabajador".

También ha sido preguntado por la posible salida de Aarón Martín al Manchester City: "Soy muy realista y no hablo de supuestos. Cuando lleguen será el momento de actuar y valorar. La realidad es el Leganés, primer partido en casa y que nos va a complicar las cosas. Hemos de hacer un buen partido para ganar".

El año pasado el Espanyol le ganó los dos partidos al Leganés, algo que no parece importarle a Sánchez Flores: "La temporada pasada ya no sirve de nada y sí el trabajo. No tiene nada que ver, una temporada nueva, con otras sensaciones. El Leganés es de los equipos que menos ha cambiado pero hemos de estar preparados para cualquier situación. Vamos a pensar en nosotros, en nuestra mejor versión y en conectar con los nuestros. Será vital ser nosotros mismos".

Si los pericos ganaran mañana, irían al parón por los compromisos internacionales con 4 puntos y podrían afrontar el derbi en el Camp Nou del 9 de septiembre más tranquilos. Sin embargo, el entrenador madrileño no quiere salir del día a día, con una contestación algo fuerte hacía la prensa: "Vosotros hacéis muchas estadísticas y os leo. Vuestro tiempo os da para hacer todo tipo de cábalas, pero no tengo tiempo para media cábala. El calendario no me dice otra cosa que hay tres puntos en juego. Queremos ganar al Leganés para ser felices, no para llegar al Camp Nou con cuatro puntos".

Por último, Quique Sánchez Flores se ha referido a la renovación de Pau López: "Se verá con el tiempo. La idea de club es que tenemos un gran portero. Él os podrá explicar cuál fueron sus sensaciones el año pasado, fue muy particular, y creo que el chico es feliz ahora. Vamos a ver cómo se resuelve esta historia. Le di mi opinión y él me dio la suya y le entendí. Su espacio está en el Espanyol y es un jugador de mucho nivel".

Quique Sánchez Flores no convoca a Marc Navarro

El Espanyol también ha oficializado la lista de convocados para el partido de mañana ante el Leganés. Quique Sánchez Flores convoca a 18 jugadores y deja fuera, una vez más, a Marc Navarro. La situación del lateral derecho se está convirtiendo en un misterio, pues no está lesionado pero tampoco está siendo convocado.

La lista completa es la siguiente: Pau López, Adrián López, Javi López, Aarón Martín, Naldo Gomes, Mario Hermoso, David López, Esteban Granero, Marc Roca, Javi Fuego, José M. Jurado, Óscar Melendo, Pablo Piatti, Pape Diop, Hernán Pérez, Sergio García, Gerard Moreno y Leo Baptistao.