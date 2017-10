RCD Espanyol - Levante UD: puntuaciones del Espanyol jornada 8 LaLiga 2017/18

Google Plus

Espanyol y Levante empataron en Cornellà en un partido sin goles que subieran al marcador. Pero, más allá de los jugadores que saltaron al terreno de juego, quien marcó el resultado final del partido fue Undiano Mallenco. El colegiado anuló un gol a Gerard Moreno en el minuto 81 por una presunta falta, muy dudosa, sobre Luna. A pesar de haberlo intentado, los pericos se tuvieron que conformar con un empate que sabe a poco después de todas las ocasiones desaprovechadas. Por su parte, el Levante tampoco materializó las jugadas más claras que tuvo, pero se fue con un punto valioso de su visita a los blanquiazules.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar)

Quique Sánchez Flores

7 l Supo plantear el partido. No sorprendió mucho en el once titular, alineando un 4-4-2 que tan bien ha funcionado durante los últimos encuentros. En la segunda mitad sacó a Sergio Sánchez y Granero para conseguir algo más que un empate, aunque no funcionó. Crítico con la actuación arbitral en la sala de prensa.

Pau López

9 l Seguro bajo palos. Consiguió dejar la portería a cero, cosa que no se conseguía en casa desde abril. Hizo buenas intervenciones y ayudó al equipo a que no se complicara el partido. Rápido y con reflejos, reaccionando en alguna ocasión clarísima del Levante. A pesar de todo, falló en algunos saques, que desaprovechó enviando el balón directamente a fuera.

Marc Navarro

6 l A pesar de ser duda hasta última hora, acabó siendo titular en el lateral derecho. Debutó en casa esta temporada, pero aun está lejos de su mejor versión. Tiene margen de mejora. Abandonó el campo por molestias en el tobillo y fue sustituido por Sergio Sánchez.

Aarón

7 l Regular. El canterano sigue en su buena línea de juego. Dio el centro del gol anulado a Gerard Moreno.

Gerard

7 l Participativo. Pudo ser clave, pero Undiano Mallenco le anuló el gol por falta sobre Luna a finales del partido. Intercambió posición con Leo en la segunda mitad.

Jurado

6 l Apagado. No acabó de entrar en el partido. Se esperó más de él.

Leo Baptistao

6 l Sin precisión. Puso en apuros a la defensa ‘granota’ en más de una ocasión pero no consiguió materializar sus oportunidades. Podría haber hecho algo más, pues tuvo el 1-0 en sus botas en una ocasión a puerta vacía. Claramente, no fue su día y su falta de puntería acabó condenando el partido.

David López

7 l Firme. El defensa fue clave una vez más. Muy trabajador y voluntarioso, como de costumbre, encabezó la defensa perica. A pesar de esto, perdió algún balón, cosa no muy usual en él. Acusó el cansancio físico a finales del partido.

Javi Fuego

6 l Correcto. A pesar de cumplir en el partido, en alguna ocasión estuvo impreciso y dubitativo con pérdidas de balón que facilitaron los contra-ataques del Levante.

P.Piatti

8 l Insistente. Probablemente, de los mejores jugadores pericos en el terreno de juego. Lo intentó varias veces, sin fortuna. Rápido y con decisión.

M.Hermoso

8 l Consolidado. El defensa cada vez se muestra más seguro, cómodo y en sintonía con David López. Hizo un buen partido.

Darder

7 l A pesar de no ser su mejor partido, su presencia fue importante. Como viene haciendo últimamente, dotó de equilibrio al equipo e incluso lo intentó en el segundo tiempo con un remate que se fue al larguero.

Sergio García

7 l Luchador. Su entrada por Jurado en la segunda mitad dotó al equipo de un aire nuevo y más ofensiva. Se movió muy bien entre líneas y dio alguna que otra asistencia, que no consiguió abrir el casillero. La tuvo pero el portero del Levante la sacó in extremis. Su calidad es evidente cuando salta al terreno de juego.

Granero

S.C l Entró en la segunda mitad para dotar de más creatividad al equipo. Sirvió de poco.

Sergio Sánchez

S.C l Cumplidor. El lateral derecho entró en el segundo tiempo y estrenó titularidad en Cornellà. Cumplió.