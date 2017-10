En busca del gol

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

Muchas ocasiones, pero el gol se resiste. Pasadas las ocho primeras jornadas de liga, los hombres de Quique Sánchez Flores han conseguido siete tantos y, pese a que el equipo tiene oportunidades para marcar, el bagaje goleador es pobre. Por ahora los goles conseguidos se han rentabilizado, pues el equipo se encuentra a media tabla, pero la defensa está tomando demasiada responsabilidad para mantener la portería a cero y sumar algún punto.

En el partido ante el Levante, los pericos, según AS, consiguieron el récord de remates de la era Quique Sánchez Flores: 20, de las cuales seis fueron a puerta y 14 fuera. El equipo completó uno de los partidos más ofensivos pero no consiguió marcar. Además, la posesión del balón también fue favorable a los blanquiazules. Pero pareció que nada era suficiente para abrir el casillero. Quique Sánchez Flores, en esta línea, apuntaba después del partido: “La falta de puntería nos ha condenado. Hemos rondado mucho el área rival, pero esta vez no quiso entrar. El gol es caprichoso a veces”.

Según estadísticas oficiales de LaLiga, los pericos han efectuado en estas primeras jornadas 78 disparos que se traducen en siete goles: tres de Gerard Moreno, dos de Baptistao, uno de Piatti y uno en propia puerta del Deportivo (Alejandro Arribas). La tripleta atacante formada por Leo Baptistao, Gerard Moreno y Piatti tiene la clave para poner remedio al problema de efectividad, pues son de los jugadores que más rematan de toda la liga, aunque esto contraste con los goles que consigue el equipo. Además de estos tres jugadores, Quique Sánchez Flores también puede recurrir a otra alternativa: Sergio García. De momento el delantero ha tomado el rol del revulsivo pero algunas fuentes apuntan que, dada la falta de gol del equipo, el entrenador podría probar a introducirlo en el once titular, jugando en punta junto a Gerard Moreno, desplazando a Leo y Piatti a las bandas, y sacrificando a Jurado.

Lo que está claro es que existe un problema de ejecución y el gol debe llegar. Ya son cinco los partidos que los blanquiazules no han conseguido marcar y sin materializar ocasiones es imposible sumar de tres en tres.