Quique Sánchez Flores: "Debemos recurrir al rendimiento de los campos grandes e importantes para plantar cara"

En la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad (lunes 20:00h, Anoeta), Quique Sánchez Flores ha confiado en que el equipo tiene la capacidad de “acortar diferencias” ante un rival que les aventaja en cuanto a proyecto. El técnico ha considerado que el Espanyol está en la “versión 2.0” pero “ellos están en la Real Sociedad 4.0 y eso conlleva cierta distancia”. Para reducir estas diferencias, Quique Sánchez Flores ha indicado que los jugadores deberán “recurrir al rendimiento de los campos ya grandes e importantes como Villarreal, Sevilla, incluso la actuación en Madrid, en el segundo tiempo, donde haciendo buenos partidos, buenos planteamientos y buenos desarrollos somos capaces de plantar cara”.

El técnico ha indicado que el año pasado se evidenció que ante la Real el Espanyol tenia que “estar a muy buen nivel para puntuar”. Este buen nivel pasa también por ser más efectivos de cara a portería, ya que en las ultimas jornadas los blanquiazules, pese a generar muchas ocasiones, no están afinando en los últimos metros. En este sentido, el entrenador ha indicado que “si es una cuestión de acierto no me preocupa”. Así pues, considera que “lo preocupante seria no generar ocasiones”.

Tras ir recuperando efectivos como Víctor Sánchez, Quique Sánchez Flores también ha entrado a valorar la gestión que esta llevando a cabo de una plantilla larga con 25 jugadores y donde hay mucha competencia. El técnico ha elogiado a sus jugadores, diciendo que “cuando elegimos un grupo largo tenemos muy en cuenta que ese grupo no sea sólo de buenos futbolistas, sino de buenas personas”. Por este motivo ha asegurado gestionar el grupo “con justicia”. Respecto a dejar fuera de la convocatoria a Marc Navarro, ha indicado que el jugador “hizo un esfuerzo encontrándose hasta el minuto 60 en unas condiciones un poco difíciles”. En cuanto a Marc Roca y Melendo, considera que “a lo largo de la temporada irán encontrando su sitio de nuevo”. Finalmente, de Naldo ha asegurado que se le puso en el once titular “con mucha precipitación”, pues no estaba en su mejor momento de forma y ahora “hay que esperar que llegué el momento”.

Finalmente, el míster también se ha referido al partido de copa que el equipo disputará el jueves en Tenerife. “Trataremos el partido del jueves con ilusión también. Será un escenario extraordinario y una competencia extraordinaria para medir a jugadores que estamos deseando ver”, ha concluido.