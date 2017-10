Previa del CD Tenerife - RCD Espanyol: prohibido fallar

Google Plus

RCD Espanyol

La última visita al Heliodoro Rodríguez López fue de ingrato recuerdo para el conjunto españolista, fue en Marzo de 2010 en jornada de liga, el conjunto tinerfeño se impuso por un contundente 4-1. Aquel Tenerife acabó la liga descendiendo a segunda división y el conjunto periquito acabó en mitad de la tabla con 44 puntos.

Después de más de siete años se vuelven a enfrentar, esta vez, en dieciseisavos de la copa del Rey, en un encuentro en el que RCD Espanyol irá a por todas. En palabras de Quique Sánchez Flores apuntaba que, "jugaremos con el equipo A, no con el equipo B".

Sacarse la espina

La afición y jugadores periquitos todavía recuerdan la primera eliminatoria de Copa del Rey de la temporada pasada ante el Alcorcón. Venían de empatar a 1-1 en Santo Domingo y el partido de vuelta se antojaba más asequible. Pero el equipo cayó eliminado en la tanda de penaltis. Aquel partido provocó una sacudida al entorno españolista. Este antecedente y las palabras de Quique Sánchez Flores en rueda de prensa, hace intuir que el equipo saldrá a intentar sentenciar la eliminatoria, ya que la afición no soportaría otra eliminación en primera ronda, y también, la plantilla querrá resarcirse de aquella eliminación.

Como llega el CD Tenerife

El CD Tenerife llega después de empatar el último partido de liga en su visita a Lorca. Está posicionado en mitad de la tabla a tan sólo tres puntos de los puestos de ascenso a primera división. En la plantilla cuenta con dos ex pericos, Samuele Longo y Paco Montañés. El primero está convocado para el partido de hoy y podría jugar contra su ex equipo, después de tres semanas de lesión. En el caso de Paco Montañés no está convocado para el partido de hoy. A parte de Samuele Longo, el Tenerife en su plantilla cuenta con Víctor Casadesús, Tyronne y Filip Malbasic, jugadores que el RCD Espanyol deberá vigilar de cerca.

Declaraciones de los entrenadores

José Luis Martí

Once: “Va a haber situaciones de cambio, pero todavía no sé el número exacto. Los jugadores no saben la alineación hasta una hora y media antes de empezar los partidos. También analizo un poco el entrenamiento de hoy para ver qué sensaciones dejan, pero evidentemente va a haber cambios”.

RCD Espanyol: “Espero un equipo competitivo, porque así lo han demostrado durante toda LaLiga, con un entrenador que no permite ningún tipo de relajación. Es un equipo ordenado, que sabe bien a lo que juega y es peligroso al contragolpe. Evidentemente, no sabemos qué tipo de alineación puede sacarnos aunque, sea la que sea, va a ser un rival complicado”.

Favorito: “Nunca pongo favoritos en un partido, ni cuando jugamos contra un rival de superior categoría ni cuando es de inferior división. En un partido a 90 minutos, cualquier cosa puede pasar y se demuestra día a día. Nosotros estamos al nivel de competir. Vamos a intentar todo lo posible para sacar un buen resultado”.

Quique Sánchez Flores

Equipo: “No hay un margen de exigencia para unos jugadores u otros. Todos tienen que estar preparados para cuando les llegue su oportunidad. No es un Espanyol B, sino un Espanyol A con la exigencia de competir”.

Tenerife: “Del rival sabemos que son un equipo canario, con esa escuela de jugadores. Juegan con un 4-4-2 en rombo, juega bien, tiene un buen nivel y eso hace que las diferencias en las categorías se acorten, por eso estaremos tan exigidos como siempre. No queremos fallarle a nuestra afición. Es un escenario para reivindicarse”.

Convocatorias

Convocatoria CD Tenerife

Acude al partido con los siguientes jugadores convocados: Dani Hernández, Aveldaño, Cámara, Acosta, Víctor Casadesús, Malbasic, Samuele Longo, Carlos Abad, Nahuel, Jorge Sáenz, Carlos Ruiz, Luis Pérez, Aitor Sanz, Alberto, Juan Carlos, Tayron, Suso, Bryan Martín.

Bajas médicas: Samuel Camille, Paco Montañés, Juan Villar.

Convocatoria RCD Espanyol

Convocados: Pau López, Diego López, Álex Domínguez, Aarón, Naldo, Gerard, Álvaro, Sergio García, Dídac, Melendo, David López, Hernán Pérez, Javi Fuego, Diop, Marc Roca, M. Hermoso, Granero, Sergio Sánchez y Darder.

Fuera de la lista de convocados: Piatti, Jurado, Leo Baptistao y Víctor Sánchez.

Posibles onces CD Tenerife vs RCD Espanyol