Previa Deportivo Alavés - RCD Espanyol: oportunidad para sumar

Por fin el RCD Espanyol juega en un buen horario después de varios partidos en lunes o intersemanales. El RCD Espanyol viaja a Vitoria con la intención de sumar la primera victoria a domicilio ante un rival situado en la cola de la tabla.

Oportunidad de oro para sumar

Tras la victoria ante el Real Betis por la mínima el conjunto entrenado por Quique Sánchez Flores está en un buen estado de ánimo tras ganar en casa, haciendo así de su estadio en un fortín. Ganar a domicilio sería un punto de inflexión para poder conseguir los puntos lejos de casa de tres en tres.

Viajan a Vitoria con una convocatoria prácticamente igual a la del partido ante el Real Betis, Quique lo justifica diciendo: "Cuando algo funciona, ¿por qué hay que cambiarlo?"

Quique ante su postura conservadora en relación a los onces iniciales, apostará otra vez por Pau López bajo palos, y un once que no parece ser demasiado diferente del usado el pasado lunes. Leo Baptistao que durante la semana ha sido duda por una sobrecarga, parece estar recuperado y apunta a titular.

Toca resurgir

Por su parte, el Deportivo Alavés se encuentra situado en puestos de descenso con tan solo tres puntos conseguidos tras ganar al Levante por 0-2. Ante una hipotética derrota de Las Palmas y Málaga y una victoria del conjunto vasco, este podría superar al Málaga y empatar con las Palmas. Ya que el horario es bueno para el público infantil, el Alavés ha organizado el "Día de los niños", donde ellos serán los protagonistas.

Mendizorroza campo favorable

El Alavés ascendido la temporada pasada después de diez años de ausencia en la división de oro se ha enfrentado un total de 28 veces, dos en Copa, dos en Segunda y el resto en Primera. Las estadísticas nos muestran que en doce ocasiones en las que los periquitos se han impuesto, seis veces se han terminado en empate y diez en victoria del conjunto vasco.

La temporada pasada ambos partidos se concluyeron por dos victorias por 0-1 y 1-0, un balance positivo para el Espanyol.

El colegiado del encuentro se trata de González Fuertes, del comité cántabro, que ha ascendido esta misma temporada a la división de oro.

"El trabajo dará sus frutos"

El técnico italiano ha asegurado en rueda de prensa que confía en "el buen trabajo hecho por el equipo". Recalca la importancia de "sacar un resultado positivo del partido". Gianni Di Biasi, afirma que "el compromiso, planteamiento táctico, cómo presionar al contrario sin darle tiempo a pensar" son parte del Trabajo hecho y clave para puntuar. Concluye sentenciando que "más que palabras, necesitan hechos".

Quique no se fía

El entrenador del conjunto barcelonés, Quique Sánchez -Flores, advierte que "no quiere ningún tipo de concesión ante la condición de colista del Alavés". El técnico desconfía de un rival "que no puede perder más oportunidades para cambiar su dinámica". Quique, se reafirma en su postura de "no tocar lo que ya funciona" y sigue subrayando la dificultad del encuentro.

Convocatoria Espanyol

Quique Sánchez Flores se lleva a Vitoria a 20 jugadores. La principal novedad de la convocatoria es la entrada de Dídac Vilà. Por otro lado, Marc Navarro se queda fuera.

La lista de convocados completa es la siguiente: Pau López, Diego López, Álex Domínguez, Aarón Martín, M.Hermoso, Dídac Vilà, David López, Víctor Sánchez, Naldo, Melendo, Javi López, Javi Fuego, Piatti, Diop, Sergi Darder, Jurado, Hernán Pérez, Leo Baptistao, Sergio García y Gerard Moreno.

Convocatoria Deportivo Alavés

Gianni de Blasi ha convocado para el encuentro frente al Espanyol a 22 jugadores, entre los cuales no se encuentran Vigaray, Laguardia y Héctor, el primero por sanción y los otros por lesión.

La lista de convocados completa es la siguiente: Pacheco, Sivera, Duarte, Alexis, Maripán, Sobrino, Katai, Santos, Romero, Ibai, R.Ely, Burgui, Bojan, D.Torres, Pedraza, T.Pina, Manu G, Enzo, Wakaso, Medrán, Munir y Diéguez.