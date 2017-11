Quique Sánchez Flores: "Se ha remado mucho y no ha podido ser"

(Imagen: RCD Espanyol)

Serio. Así es como ha comparecido ante los medios el entrenador del conjunto blanquiazul, Quique Sánchez Flores. Con cara de pocos amigos, en la sala de prensa de Mendizorroza después de que su equipo, como ya sucediera antaño, se convirtiera en el equipo ‘aspirina’ al caer en el feudo del hasta entonces colista Alavés. Pese a la derrota, Flores ha sido bastante benévolo con lo acontecido, ya que ha hablado de “accidentes”, en cuanto a la rápida y desafortunada jugada del gol y de la expulsión de Mario Hermoso, jugador perico que fue expulsado en el primer tiempo tras ver dos tarjetas amarillas. El técnico perico pero, como es habitual en él, ha preferido ver el vaso medio lleno y ante la decepción, ha optado por poner en valor la actitud y el juego de sus jugadores: “Nos vamos descontentos con el resultado, no con el juego del equipo ni las sensaciones, ya que dominar a un equipo con uno menos, crear situaciones de gol y no correr riesgos atrás demuestra que los chicos están más que preparados”. Y siendo consciente de que quizás dicho discurso no convencía al aficionado, ha explicado que “no en función de lo que pasa cada fin de semana somos un buen equipo o no. O lo somos o no lo somos, pero eso no varía. Y yo sigo creyendo que tenemos un gran proyecto y a grandes jugadores. De todos modos, habrá que esperar a mayo para poner las notas”.

La autocrítica ha llegado en el momento que Quique ha asegurado que "no se cumplieron las expectativas de partido que teníamos, ya que se ha puesto muy feo desde el principio y no hemos disfrutado nada. Parecía que podíamos, pero al final costaba. Se ha tenido que remar mucho y no ha podido ser”. Por lo que ha afirmado irse de Mendizoroza “fastidiados”, ya que a su parecer “el Alavés sufrió durante todo el partido. Hemos movido muy bien el balón desde el primer minuto y el sistema que hemos empleado tras la expulsión nos aseguraba presencia en ataque”.

En un partido repleto de acciones sancionadas con tarjeta, Flores ha considerado que la dureza empleada por el rival "no marca el partido, pues eso ya lo esperábamos”. Y es que creyó que eso es lo típico “de un equipo que está abajo en la tabla, no gana y eso hace que pelee cada balón como si le fuera la vida y da el máximo. Nos podemos quejar del hecho de que han perdido tiempo en algunas acciones, pero también es verdad que alguna vez quizás eso lo hemos hecho nosotros”. Volviendo a la dureza del partido, el técnico blanquiazul ha reiterado que "Han jugado con intensidad fuerza y ganas como nosotros, y solo nos queda lamentar las dos ingenuidades que nos desalientan. Repito que nos vamos con malas sensaciones por el resultado, no por el partido”, ha añadido.

De la expulsión del joven central, Mario Hermoso, el preparador blanquiazul ha preferido no desvelar lo que le había dicho cuando este se marchaba hacia el vestuario y dijo que eso “prefiero que como siempre se quede de puertas para adentro”. Quique tan solo se ha limitado a comentar que “sin duda no hizo una buena lectura de la jugada, ya que evidentemente repetir algo muy parecido –las dos amarillas fueron por sacar el brazo en una disputa aérea por el balón- no es el buen camino”.

Finalmente, al ser cuestionado por si esta derrota afecta o condiciona al equipo, ha asegurado que en esta liga todo puede pasar: "Cada fin de semana todos los equipos saben que ganar es muy costoso, y en nuestro caso así ha sido. Se dieron dos situaciones que no pertenecen a nuestro estilo, o mejor dicho que no se suelen dar. Tenemos que pensar que cada partido será una piedra a sortear, y en esta ocasión todo ha venido marcado por el accidente en dos despejes fallidos hacia nuestra propia portería, algo que no se entrena, y hemos caído”. Así que ahora no queda otra que levantarse y tras el parón para los partidos de selección, tocará levantar cabeza.