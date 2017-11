Víctor Sánchez: "Estamos frustrados por la forma de perder"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

La derrota del pasado sábado ante el Deportivo Alavés ha escocido mucho al aficionado periquito y a la plantilla españolista. Después de la gran victoria cosechada ante el Real Betis Balompié, nadie esperaba que el equipo diera la versión que dio el sábado en Vitoria. Hoy uno de los capitanes del equipo, Víctor Sánchez, ha salido en rueda de prensa para dar explicaciones sobre lo sucedido en el último partido de liga.

Ante la primera pregunta de los periodistas, de si el Espanyol sigue siendo el equipo Aspirina, el jugador catalán ha afirmado, que "si que es verdad que en años anteriores no se nos daban bien los equipos de la parte baja de la tabla, pero la temporada pasada ya no sucedió y está temporada sólo hemos perdido ante el Alavés". Víctor, sin embargo, ha destacado que "este año se han obtenido resultados favorables ante equipos como el Sevilla, Real Sociedad y Villarreal.

En relación al partido ha verbalizado sin tapujos que "el grupo se siente dolido y frustrado" porque "querían verse en la parte alta de la clasificación antes del parón liguero". Sobre el partido se ha mostrado en la misma línea que Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa postpartido,"si se nos avanzan en el primer minuto y en la primera parte acabamos con diez hombres, el partido se pone cuesta arriba. Ellos a partir de entonces se dedicaron a defender". Aún así el jugador cree que "el equipo fue superior incluso con diez jugadores".

Había inquietud sobre su estado físico, ya que en el partido del sábado sufrió un fuerte golpe en el tobillo derecho por el que tuvo que sustituido en el segundo tiempo. Víctor, ha informado que "todavía tengo molestias y la zona está inflamada, esperemos que en un par de días esté todo bien y entrenar con normalidad estas dos semanas".

Víctor Sánchez ha querido reflejar su sensación personal de que el Espanyol "debería tener algún punto más”. “Ante el Levante teníamos que haber ganado, contra el Leganés pudimos empatar y el sábado, nos ganaron con muy poco'. No tenemos los puntos que deberíamos pero podríamos tener más y lo veríamos todos de otra manera". Por otro lado se ha mostrado optimista al remarcar que "después del parón tenemos dos partidos en casa para darle vuelta a la tortilla".

Por último el jugador también ha querido animar y defender a su compañero Mario Hermoso después de la expulsión que sufrió ante el Alavés. Ha remarcado que "si hubiera sido otro equipo es raro que le dejaran con diez jugadores en el minuto 38, el doble rasero del árbitro no nos ayudó ya que hubo una jugada similar con Leo Baptistao y no la pitó". También ha querido remarcar que la expulsión y la reprimenda de Quique Sánchez Flores "no le va a afectar al jugador, aprenderá de lo sucedido".