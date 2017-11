Aarón Martín y Óscar Duarte llamados por sus selecciones

Aarón Martín feliz tras ser convocado para la sub-21. - RCD Espanyol

El RCD Espanyol cuenta con poca representación internacional. Esta semana hay un parón de selecciones que, en poca medida afecta al club blanquiazul, ya que solo Aarón Martín y Óscar Duarte han sido llamados, en la sub-21 y la selección costarricense respectivamente.

Aarón Martín ya fue llamado la temporada pasada y ya es fijo en las listas de Celades. El jugador que ya no es llamado es Pau López, que con 22 años supera la edad permitida. Óscar Duarte es un habitual de la selección caribeña. Aarón ha viajado con la selección española Sub-21 para disputar los duelos contra Islandia y Eslovaquia. Óscar Duarte, se enfrentará a España y Hungría.

La mala noticia fue para David López y Gerard Moreno, que con un rendimiento muy alto, se vieron ignorados por Julen Lopetegui, seleccionador español.

No obstante, hay jugadores en la convocatoria que han lucido la elástica blanquiazul alguna vez. Es el caso de jugadores como José Callejón que jugó en el equipo perico de 2008 a 2011 o Marco Asensio cedido por el Real Madrid la campaña 2015-16. También está Marc Bartra que jugó en 2001-2002 con 10 años en el filial blanquiazul que fue quien le descubrió, antes de ser fichado por el FC Barcelona.

Con la vista puesta sobre la selección sub-21, los ex blanquiazules convocados son varios, Pol Lirola, que abandono el club tras ser fichado por la Juventus FC que lo ha cedido al Sassuolo; Pablo Maffeo que actualmente milita en el Girona cedido por el Manchester City, el jugador jugó durante 10 años en las categorías inferiores del RCD Espanyol; finalmente está Marc Gual del Sevilla Atlético, que fue fichado del filial del club perico en 2015 tras dos temporadas.

El RCD Espanyol no puede presumir de ser un club que nutre a las selecciones, no obstante, tiene a jugadores como Hernán Pérez habitual con Paraguay. En los últimos diez años, Albert Riera, Luís García, Raúl Tamudo, Kiko Casilla, Iván de la Peña y Marco Asensio han sido los únicos jugadores que han sido convocados con la selección nacional. En otras selecciones internacionales fueron llamados ex blanquiazules como Héctor Moreno, Diego Reyes, Christian Stuani o Felipe Caicedo.