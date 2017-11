Gerard Moreno renueva hasta 2022

Foto: RCD Espanyol

Era cuestión de tiempo de que se anunciara la renovación de Gerard Moreno por el RCD Espanyol, ya que desde el verano se avanzó por parte del club trabajar la mejora y ampliación de contrato del futbolista de Santa Perpetua de la Mogoda. Y en el día ayer se confirmó una noticia que seguro que tranquiliza y alegra la afición periquita.

Gerard moreno y el club alcanzaron un acuerdo para la mejora y ampliación de contrato del jugador españolista. Las condiciones del acuerdo, es una renovación hasta el 2022, una mejora de salario y una claúsula de rescisión de 40 millones de euros que se convertirán en 50 millones de euros a partir de la temporada que viene.

Respecto al porcentaje de los derechos deportivos que el club todavía comparte con el Villarreal (50%), la web pericosonline adelantó en el día de ayer que el club mantiene el 50% de los derechos del jugador ya que no se ha llegado a ningún acuerdo con el Villarreal para modificar dicho porcentaje. Para conocer todos los detalles del acuerdo, mañana viernes a las 13:30h en el auditorio de Cornellá-El Prat tendrá lugar la rueda de prensa por parte del club y Gerard Moreno.

Gerard declaró a Espanyol TV que "está muy contento y feliz de poder seguir muchos años más en mi casa, donde me han criado y donde he aprendido mucho". También ha tenido palabras para la afición "la afición siempre me ha apoyado y me ha demostrado su cariño, así como el vestuario y el club". Por último ha reflejado su españolismo, " estoy muy feliz de poder seguir defendiendo estos colores y esta camiseta, es algo que llevo dentro desde muy pequeño".

El jugador españolista se formó en las categorías inferiores del club y después paso por el Badalona, Mallorca y Villarreal. En la temporada 2015/2016 de la mano de Óscar Perarnau volvió al club de su vida y supuso un inyección de alegría para todo el seguidor periquito después de un verano en el que se vendieron a los mejores jugadores del equipo. Desde que volvió al club se ha convertido en un fijo en las alineaciones con un balance de 86 partidos disputados, 24 goles y 7 asistencias.