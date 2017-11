Gerard Moreno: "Sería un sueño ganar un título"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

Buena estrategia la que ha utilizado el Espanyol. El club periquito ha aprovechado la semana de parón por los compromisos internacionales para anunciar la renovación de un jugador clave del equipo y que era esperada por toda la afición: la de Gerard Moreno hasta 2022.

Los catalanes no podían dilatar más esta renovación, por ello fue oficializada el pasado jueves y este mismo viernes al mediodía Moreno ha atendido a los medios para valorar su nueva vinculación con el club de sus amores hasta 2022. Como es típico en estos casos, el delantero perico ha querido iniciar la rueda de prensa agradeciendo al club y a su familia por lo que vive y vivirá cada día en el club de Barcelona: "Quiero agradecer al club por la confianza y eso es importante. Mi familia es parte fundamental de mi felicidad. Desde pequeño me siento muy identificado, aprendí mucho".

Se rumoreó, y mucho, durante todo el verano sobre la posibilidad de que el ariete catalán fichara por el Villarreal, aunque el mismo jugador afirma que él siempre quiso renovar con el Espanyol y desea retirarse con la blanquiazul: "Siempre tuve claro lo que quería. Mi intención era conocida y era lo único que deseaba. Claro que me gustaría retirarme aquí, pero soy joven. Me haría ilusión, siempre seguí los partidos, tanto en Montjuïc como aquí". Sin embargo, también se ha llegado a rumorear que Gerard Moreno utilizó al Villarreal para obtener una mejora salarial, algo que niega el propio futbolista: "No es un asunto de ficha sino de alargar el compromiso. Soy feliz con eso".

El de Santa Perpètua de Mogoda está llamado a ser uno de los pesos pesados del equipo en el presente y en el futuro, pero eso pasa por crecer y trabajar diariamente: "Me planteo crecer día a día, ser una persona importante, ir paso a paso. Me siento con confianza. Si debo tener responsabilidad estaré encantado, pero ahora mismo estoy centrado y tranquilo".

De cara al futuro, siguiendo con el proyecto de Chen Yansheng, el atacante espanyolista se marca como objetivo y tiene el sueño de ganar un título o jugar competiciones europeas con la blanquiazul: "Es un sueño lograr un título o ir a competición europea. Tengo ambición y quiero volver a vivir lo que vivían los jugadores cuando ganaban títulos. Ojalá que llegue pronto porque tenemos ganas de hacerlo. Sería un sueño hecho realidad".

Por lo que hace al presente y la actualidad del Espanyol, Moreno pide tranquilidad y se muestra optimista a pesar de los malos resultados cosechados hasta ahora: "Queremos ascender en la tabla. Tenemos buenas sensaciones entrenando, estamos bien, esta temporada no logramos ninguna victoria fuera, pero esperemos ganar en el próximo desplazamiento. Para eso debemos trabajar mucho".

Por último, Gerard Moreno se ha referido al hecho de la falta de gol en el equipo, algo a lo que le quita importancia: "Tenemos muchos jugadores que puedan hacer goles. Se está dando la circunstancia que pocos marcamos, pero eso cambiará rápido. En los entrenamientos se ve que todos marcan goles. Seguro que los que no lo han hecho aportarán, tienen ganas y estamos capacitados".