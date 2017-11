Ramon Robert se queja de los horarios de la Liga y Lardín pone al día la situación de Pau López

Google Plus

Ramon Robert (izquierda) y Jordi Lardín (derecha) durante el acto de renovación de Gerard Moreno (centro) hasta 2022. / Foto:RCD Espanyol

Ramon Robert, consejero delegado del Espanyol, y Jordi Lardín, director deportivo del club catalán, aprovecharon el acto de renovación de Gerard Moreno hasta 2022 para repasar la actualidad de los de Barcelona.

Robert, fue preguntado sobre todo por la cantidad de partidos que juegan los pericos en viernes o lunes. Exactamente, los blanquiazules de 10 partidos en casa durante la primera vuelta de campeonato antes de Navidad, jugarán 6 entre semana. Este hecho ha creado mucho molestar en la masa social perica, y por ello el CEO del club aseguró que el club se ha quejado formalmente a LaLiga: "No estamos contentos con los horarios. Hicimos una queja formal a LaLiga. Esto afecta a la afición, es un trato injusto, provoca un agravio deportivo y afecta a la marca de club. No puede ser que seamos el que más juega en esas fechas: un 17% de los partidos los viernes y en lunes el 26%. Es el que más le toca. Esto se debe equilibrar, nos dieron ese compromiso".

El directivo espanyolista afirma que en el club hay cierto nerviosismo por lo que puede provocar estos horarios en relación al aficionado: "Estamos preocupados, la gente no puede disfrutar del Espanyol. Los horarios no ayudan a que la gente disfrute. Tenemos la preocupación de los carnets, que la masa social no pueda venir. Hablamos de asistencias y hay que tener en cuenta los horarios".

Ramon Robert, para finalizar, volvió a exigir equilibrio con el resto de clubes por lo que hace a los partidos en lunes y viernes: "Entendemos que no es fácil cuando siete equipos juegan en Europa y el Valencia no puede jugar en esas fechas… Son ocho equipos, pero hay que buscar el equilibrio. Ellos se comprometieron a revisarlo todo y esperemos que haya un cambio".

En cambio, Jordi Lardín centró su comparecencia sobre el tema de la renovación de Pau López. El meta de Olot acaba contrato este próximo mes de junio, por lo que es una prioridad en el club su renovación. Sin embargo, Lardín pidió paciencia y aseguró que se tendrán informaciones en los próximos meses: "La renovación de Pau no es fácil. Acaba contrato en junio, es un portero importante. Acercamos posturas y creemos que en un tiempo corto tendremos noticias para bien o para mal. Pau dice que es feliz y contento e intentaremos cerrarlo lo antes posible".

Corre el rumor que Pau está siendo el portero titular del primer equipo perico en este inicio de temporada para forzar su renovación, algo que el director deportivo del club negó rotundamente: "El punto de vista de club es de respeto al entrenador. Y si él cree que Pau está rindiendo mejor o al mismo nivel que Diego López, debe jugar. Una vez sepamos si Pau renueva o no ya tomaremos decisiones más de club. No le pondremos a Quique una condición, pero tenemos una fecha".

El Espanyol no pasa por un buen momento ofensivamente, pero Lardín descarta recurrir al mercado de invierno para reforzarse con un delantero más: "No estamos buscando ningún jugador. Lo importante es que haya una salida para incorporar a alguien. No creo que tengamos la necesidad de buscar un delantero, hay jugadores capaces de marcar. Cualquier día se romperá la racha y nos olvidaremos del déficit del gol. Luego buscaremos un lateral derecho y luego un central… En la plantilla hay jugadores con gol".

Por último, Jordi Lardín reconoció que el equipo no ha empezado como se esperaba, pero que están convencidos que con el tiempo todo irá mejor: "No es lo todo lo positivo que queríamos, por juego y méritos deberíamos tener más puntos. En otros partidos el equipo no estuvo a la altura. El rendimiento crecerá como el año pasado y todos estarán contentos".