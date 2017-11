Las alevines hacen historia

El Alevín B haciendo piña antes de un partido - RCD Espanyol

El pasado jueves el RCD Espanyol hizo público que el equipo alevín B femenino abandonaba su categoría para disputar la tercera división alevín masculino.

El alevín B femenino, está compuesto por doce niñas nacidas entre 2006 y 2008. El equipo lo entrena Marc Parra, y antes de participar de la liga masculina lo hacía en la segunda división alevín-benjamín-prebenjamín, concretamente en el grupo 2.

Los motivos que propiciaron a esta decisión fue que en su liga había ganado todos los partidos que llevaba. En los cinco primeros partidos vencieron goleando a equipos como el FC Martinenc (10-1), el Arrabal Calaf- Gramanet (0-14), el CE Hospitalet (17-0) y el Women’s Soccer School (2-11), el único encuentro en que no se goleó, fue ante el Sant Gabriel B que vencieron por 3-1. El hecho que se ganaran todos los partidos con comodidad y que en primera división solo hay un grupo donde ya juega el RCD Espanyol A, hizo que optaron por inscribir al equipo más pequeño del femenino en la liga masculina, después de solicitar y ser aceptado el cambio solicitado a la Federación Catalana de Fútbol (FCF). No obstante, no es el primer equipo femenino en disputar una liga masculina, el CE Sant Gabriel tiene equipos benjamines hace años en competición masculina o el AEM de Lleida, que ganaron una liga infantil.

Las jugadoras debutaron la pasada jornada ante la PB Cinc-Copes, el encuentro se cerró con una ajustada derrota de las pericas por 3-5, Marta, Ana Georgina y Natasha fueron las goleadoras blanquiazules. En su grupo, el 7, se medirán ante equipos como el UE Sants, UE Sant Andreu, CF Montañesa, Vila Olímpica CF, UD Horta, Pª Barc. Villaverde-Penitents, UB Catalonia, CF Alzamora, APA Poble Sec, CF Singuerlin, CD Pujadas, Pª Barc. Barcino y EF Pont de Marina. De momento en la liga se da un cuádruple empate en la primera posición entre Vila Olímpica CF, UD Horta, Pª Barc. Villaverde-Penitents y UE Sant Andreu.

El coordinador del fútbol femenino, Lauren Florido ha asegurado que “es una buena noticia de cara a la progresión de las más pequeñas”. La FCF nos concede esta oportunidad y es muy bueno para las jugadoras”. Florido en referencia al debut del equipo afirmó que “Las pequeñas hicieron un partidazo. Fueron unas sensaciones extraordinarias: primero, nervios, luego, confianza y, a continuación, emoción y satisfacción por ver disfrutar a las niñas padres y aficionados”, y concluye añadiendo que “les da la enhorabuena por haber pasado a la historia del club y por hacerlo de forma tan brillante”.