La oportunidad de Naldo

Foto: RCD Espanyol

Mostrándose autocrítico con su rendimiento y con la esperanza de ser más de la partida a partir de ahora, atendía esta mañana Naldo a los medios de comunicación en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. Sobre su desaparición del once, el central brasileño hace autocrítica y reconoce que sucede “después de un partido malo del equipo y mío en particular. La adaptación entre Rusia y España fue un poco dificultosa. El ritmo allí era más lento, aquí hay que estar más rápido, pensar con más velocidad”, reconocía. En este sentido, también admite que “tenía que trabajar, como lo estoy haciendo, para mejorar en los partidos.”

Sobre su titularidad este domingo ante el Valencia, se muestra cauto, aunque admite que “esto puede acontecer. Tengo que trabajar, todavía no sé si jugaré, depende del míster. Pero si estoy haré lo mejor para el equipo y daré lo máximo para no salir más del once”. En este sentido, admite que pasar de jugar tanto en su etapa en el Krasnodar a jugar tan poco “es difícil para un jugador que siempre está jugando. Siempre quiero jugar, pero no solo yo, los otros compañeros que también han jugado menos también. Pero solo son once los elegidos, y está en la cabeza mejor quien está mejor para ser parte de los titulares”.

Ahondando un poco más en su proceso de adaptación y lo que le ha trabajado con Quique Sánchez Flores al respecto, el brasileño expone que “la táctica también es diferente al país de donde vengo. El míster me ha explicado que tengo que cambiar esto, trabajándolo en el día a día y en los entrenos, y hacer todo lo posible por mejorar y estar al 100%, y pienso que con el transcurso de la temporada lo iré consiguiendo”.

También comentó sus impresiones sobre el rival que visita Cornellá El Prat este fin de semana, el Valencia, concluyendo que “van segundos, y será un partido muy importante, pero nosotros en casa estamos haciéndolo muy bien esta temporada, y vamos a ir a ganar”. El conjunto ché llega al partido del domingo con la duda hasta el último momento de Simone Zaza, máximo artillero del conjunto de Marcelino y que este jueves recayó de los problemas de rodilla que arrastraba tras un amistoso disputado ante el Eldense en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sin embargo, el entorno del futbolista y el propio jugador son optimistas de cara a que el italiano viaje a Barcelona y dispute el encuentro.