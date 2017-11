Naldo: "Ningún jugador espera estar tanto tiempo sin jugar"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

Naldo, central del Espanyol, fue uno de los fichajes realizados por el club perico este pasado verano. El brasileño venía para ser titular y ser la pareja de David López en el eje de la zaga. Sin embargo, su adaptación al equipo ha sido algo más complicada y tras ser titular ante Sevilla y Leganés las dos primeras jornadas de Liga, el jugador no ha vuelto a jugar. Ahora, este próximo domingo podría aprovechar la baja de Hermoso para volver a jugar como titular.

El propio defensor, en rueda de prensa, ha reconocido que el mal partido que hizo todo el equipo frente al Leganés le apartó del 11 y que su adaptación ha sido complicada: "Salí porque no hicimos un buen partido como equipo. La adaptación entre Rusia y España fue un poco dificultosa.Tenía que trabajar, como estoy haciendo, para mejorar en los partidos".

El jugador brasileño afirma que en Rusia el juego es más lento, por ello Quique Sánchez Flores, entrenador perico, le pidió que trabajará la velocidad del juego en el día a día: "En Rusia el juego es más lento. Aquí todo es más rápido, hay que pensar con más velocidad. El míster me dijo que tenía que cambiar esto en el día a día".

Naldo no esconde que estar tanto tiempo sin jugar es muy duro, pero sigue subrayando la necesidad de trabajar para cambiar la dinámica: "Ningún jugador espera estar tanto tiempo sin jugar. Pero llegué y no estaba muy bien, me tenía que adaptar a un campeonato diferente. Lo que debía hacer era trabajar".

Sobre la posibilidad de volver a jugar este fin de semana, el central se muestra prudente y dice que se esforzará para estar en el once: "Esto puede pasar. Tengo que trabajar. Todavía no sé si voy a jugar, esto depende del míster. Voy a dar el máximo para ser titular. Todos los que estamos en la plantilla pensamos igual: en dar lo máximo cuando tienes una oportunidad para no salir más".

Por último, Naldo destaca el buen momento del rival del próximo domingo, el Valencia, aunque asegura que el equipo irá a ganar: "El Valencia son segundos, y será un partido importante, pero nosotros en casa estamos haciéndolo muy bien esta temporada. Vamos a ir a ganar".