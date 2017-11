Mirando de "reojo" a Gonçalo Guedes

Google Plus

Foto: La Liga

El próximo domingo ante el Valencia CF, el conjunto de Quique Sánchez Flores deberá anular el centro del campo valencianista, pero además tendrá que vigilar a una con una calidad fehaciente, este futbolista es, Gonzalo Guedes. Para conocer mejor la irrupción en la liga española del joven futbolista de Benavente, analizaremos su trayectoria y sus dotes futbolísticos.

Trayectoria futbolística

El jugador con tan solo 17 años debutó con el Benfica en la copa de Portugal. Después de aquel debut, fue alternando partidos con el filial y el primer equipo. Su consagración se produjo en la temporada 2015/16, en la que el jugador se destapó como un gran futbolista. Recordamos como en la fase de clasificación de la Champions League de aquel año, Gonçalo Guedes ganó con el Benfica en el estadio Vicente Calderón, anotando el gol de la victoria para el conjunto luso. De paso, aquel gol de la victoria le hizo el jugador más joven (18 años) en marcar en la fase clasificación . Simeone llegó a elogiar al jugador, "me gustó mucho el joven Guedes".

Su rendimiento no pasó desapercibido por los grandes clubs europeos y en el mercado de invierno del año pasado, el PSG fichó al jugador por 30 millones de euros pero no el portugués no contó demasiado para Unai Emery.

Nueva etapa valencianista

proporciona intensidad defensiva, gran visión de juego y verticalidad

Después de abortarse su fichaje en el mercado de invierno de la pasada temporada por la irrupción del PSG, este verano por fin Gonçalo llegó a la capital del Turia en calidad de cedido, gracias a la buena relación de Peter Lim con Al-Khelaïfi. Llego el último día de mercado y rápidamente se ha convertido en un fijo en los esquema de Marcelino, ya que proporciona intensidad defensiva, gran visión de juego y verticalidad. Gracias al juego desplegado esta temporada ha vuelto a la selección absoluta de Portugal, donde también está rindiendo a gran nivel.

Características de su juego

La posición habitual del joven futbolista, es en banda derecha o en banda izquierda, pero su polivalencia le hace rendir bien de media punta e incluso en punta. Los dotes principales de Gonçalo son su gran velocidad, regate y competitividad. Si a todo esto le añadimos que tiene una gran capacidad de sacrificio en defensa, entenderemos porque está siendo habitual para Marcelino García Toral. En lo que va de liga lleva disputados 668 minutos en 9 encuentros, con bagaje de 3 goles y 5 asistencias.

Esperemos que este Domingo el conjunto de Quique Sánchez Flores, consiga que el centro del campo valencianista no conecte con claridad con la zona atacante y que Gonçalo Guedes no tenga su día.