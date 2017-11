Pablo Piatti: "No me inquietan mis números, estoy tranquilo"

(Imagen: RCD Espanyol)

El 'duende' Pablo Piatti está tranquilo pese a que sus números de esta temporada están lejos de igualar los de la pasada. Actualmente suma un gol y una asistencia en Liga y el año anterior, concluyó el campeonato liguero con diez goles y once asistencias: “El año pasado fue muy especial para mí, un año de muchos números. Pero ya está. Ahora hay que pensar en lo que viene y trabajo para intentar superarlo. Por mi parte está en intentarlo siempre, ha sido mi prioridad, no dejar de intentarlo”, se arrancó para después constatar que “no me inquieta, estoy tranquilo, y sé que lo puedo conseguir. Si lo hice una vez puedo hacerlo varias veces más. Trabajo para que esos resultados puedan llegar. Pero por encima de los números individuales está el equipo”.

Pero al margen de sus números, Piatti habló de su pasado en el Valencia, equipo al cual se enfrentan los blanquiazules este domingo a las cuatro en Cornellà-El Prat: “Llegue joven, jugué cinco temporadas y me tocó vivir muchas cosas. Me dio la posibilidad de jugar la Europa League y Champions. Es un club con una masa social muy importante, en la que se nota mucho lo que es estar dentro del club. Lo que realmente mantiene viva esa ilusión es la afición, que es muy grande. Este año está haciendo muy bien las cosas”. Seguidamente ahondó en la actual racha del conjunto valencianista, que ha empezado el curso liguero de un modo brillante, y dejó claro que “han encontrado la regularidad que necesita un equipo grande y están sacando muy buenos resultados. Aún no ha perdido. Pero nosotros tenemos suficientes alicientes para estar motivados y tratar de revertir eso”. Ante la pregunta de si este Valencia puede ganar la Liga, Piatti ha reiterado que "Están haciendo un año muy interesante, tiene muy buenos jugadores y una gran plantilla. Pero esto es muy largo, la Liga siempre da sorpresas y puede pasar de todo. No lo sé”.

Eso sí, pese a la racha de este Valencia imparable, el conjunto bajo las ordenes de Quique Sánchez Flores no se asusta dado que “es un partido importante para nosotros. Hemos de dar un paso adelante en nuestro campo. Es un rival bonito al que enfrentarse y vamos a trabajar para ganar. Si lo hacemos daremos un salto de calidad”. Será un encuentro atractivo en el que se verá la entereza del equipo de blanquiazul y, uno de sus jugadores con más calidad, Piatti, ofreció la clave para ganar. “Los dos equipos vamos a querer ganar y para hacerlo necesitamos la pelota. Hemos de tener la iniciativa, pero también ser cautelosos porque tienen sus armas para hacernos daño. Pero en el fútbol, sin la pelota no ganas”.

El ambiente que rodea al conjunto perico no es del todo ideal porque la derrota ante el Alavés, pese al posterior parón liguero para los partidos de selección, hizo daño. A pesar de esto, Piatti quiso salir al paso y avisar que “no hay que tener dudas de este equipo, hemos de encontrar la regularidad en los resultados y trabajamos plenamente en eso. La gente ha de estar ilusionada con este equipo porque hay materia prima suficiente para estar cómodos, obtener resultados y luchar por lo que queremos”. ¿Y qué es lo que quieren los jugadores blanquiazules? “Estar arriba en la tabla, superar lo del año pasado. Este quipo se está asentando y hay que seguir mejorando”.

En último lugar, el 'duende' Pablo Daniel Piatti, volvió a centrarse en su temporada y en que unas molestias en la rodilla derecha le han impedido participar con normalidad en algunos partidos. Pero el extremo perico no considera que ello sea el motivo principal por el que siempre sea el primer cambio: “No me molesta, son decisiones del cuerpo técnico y estamos para ayudar hasta donde crean conveniente. Hemos de aceptarlo”.