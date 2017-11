Quique Sánchez Flores: "Me voy frustrado por no poder ganar"

Foto: RCD Espanyol

Frustración y falta de acierto. Con estas dos premisas básicas define Quique Sánchez Flores en rueda de prensa post partido el resultado tan duro sufrido por el equipo hoy ante el Valencia, en un encuentro que sin duda los blanquiazules merecieron mejor suerte, neutralizando el juego de uno de los mejores equipos del campeonato.

Haciendo un análisis rápido del partido, el entrenador madrileño destacó que “el partido es muy bueno en general. Se hizo una primera parte para irnos con ventaja. El segundo tiempo también lo empezamos bien. Recibimos un mazazo con el primer gol, y un segundo inexplicable que hablaremos de ello en los próximos días. Pero neutralizamos a uno de los mejores ataques de la liga, aunque este juego va de resultados no de sensaciones, y me frustra que no pudiéramos ganar”.

Preguntado sobre la desafortunada jugada del segundo tanto, tras un error de bulto de Víctor Sánchez, Quique admite que “no me gusta porque son cosas que no deben pasar. Queremos a todos los jugadores pero esto es un juego de errores en el que el que menos comete gana. Una lastima este resultado. Es difícil de explicar. Sacaremos conclusiones y trabajaremos para le siguiente.”

El mister perico cree que el equipo pudo acusar el golpe del primer gol, tras haber hecho merecimientos para ganar el encuentro: “Esto va de sensaciones. Si crees que puedes ir ganando y de repente recibes un golpe. Sabes que hay una montaña grande que debes superar. A ello se une el desgaste físico. Encima con un equipo mas físico que tu, con más recambios y que se ha permitido hacer rotaciones”.

En cuanto a la falta de gol, le resta importancia y habla de rachas: “Me preocuparía más no generar ocasiones, no poner la pelota en el área, pero no es el caso. Cada partido tenemos ocasiones claras, pero no las metemos. Es cuestión de eficacia, puntería, que va por rachas. Ellos tiraron poco, los metieron y nosotros mucho más, y no lo hemos hecho. Entrenaremos este tipo de cosas como siempre, pero no por que haya que afinar. Estos chicos saben meter goles, es cuestión de rachas”.

Una de las notas negativas del encuentro fue sin duda la lesión de Leo Baptistao, que le obligó a ser sustituido en el minuto 14 de partido. Sobre su estado, Quique afirma que “sintió un pinchazo en el muslo, pero habrá que ver. Es muy importante para nosotros. Ojalá podamos tener a todos en el campo, y él es muy importante para nosotros”.

Sobre la expulsión de Marcelino, recalca la poca libertad arbitral a que los entrenadores compartan impresiones: “No me ha gustado. No porque sea amigo, pero no me gusta porque los árbitros tienen que permitir que podamos hablar. No estamos en una cárcel dentro de nuestra área técnica. Le pedí disculpas porque mi equipo no tiro el balón fuera y estuvimos a punto de marcar. Luego lo expulsaron pero no sé el motivo. Pero insisto, que nos dejen compartir. Hablamos de futbol, no de otra cosa”.

Por último, el ex entrenador del Watford no se mostró preocupado por como pueda afectar el resultado psicológicamente a sus futbolistas, admitiendo que “hay un alto nivel de frustración, pero no nos hace albergar dudas. Nos vamos con la tranquilidad del trabajo bien hecho. Pasado mañana cuando lo veamos de nuevo sabremos que lo que quisimos hacer lo hicimos, pero no llega el resultado. Habrá que analizar, y en el siguiente tiene que ser. Se suma la angustia por la clasificación y después está nuestra parte que sabremos que lo podemos revertir. Las sensaciones son buenas, pero la frustración es innegable, debido a la oportunidad que hemos tenido y no poder acertar”.