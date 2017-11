Aarón Martín sólo piensa en blanquiazul

Foto: R.C.D. Espanyol

Aarón Martín ha sido el jugador elegido para comparecer en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva y repasar la actualidad blanquiazul antes del importante choque ante el Getafe. El joven lateral de la cantera espanyolista cumple un año desde que debutara en el primer equipo, y se ha convertido ya en un fijo en los esquemas de la selección española sub-21, además de en su club, lo que ha despertado el interés de muchos clubes por ficharle. Ante esto, Aaron destaca que “estoy muy contento porque le mister de la selección está contando conmigo, y respecto al interés de otros equipos, yo solo pienso en el R.C.D. Espanyol y lo que quiero es estar aquí”.

Sobre la situación del equipo, Aarón comenta que “no creo que estemos en una situación mala. Hicimos un partido regular con el Alavés, pero con el Valencia mostramos un gran nivel, lamentablemente la suerte no estuvo con nosotros. En estos cuatro partidos tenemos que sacar los máximos puntos posibles”. Otro tema de actualidad creciente en el club es la posible salida en invierno de Pau López, sobre la que también han preguntado al joven lateral, que afirma que “no sé nada sobre eso, yo solo sé que Pau es mi amigo y espero que se quede aquí el máximo tiempo posible.”

El canterano está siendo objeto de deseo de muchos equipos y Manchester City o Manchester United entre otros han visitado Cornellá-El Prat para seguir las evoluciones del de Montmeló en el terreno de juego. Sobre ello, Aarón insiste en que “es un halago saber que te están siguiendo, pero yo solo pienso en el club y estoy muy feliz de estar aquí”. Sobre su aniversario en la primera plantilla, afirma estar “muy cómodo después de este año con los compañeros, me ayudan mucho día a día, no solo ellos sino el cuerpo técnico, y eso hace que cada vez me sienta mejor.”

La joven promesa perica desgrana cual es su receta para no perder la humildad: “Yo sigo igual. No se me ha subido nada a la cabeza, sigo con los pies en el suelo y trabajo cada día para jugar bien los fines de semana, y que el mister pueda contar conmigo”. Sobre su evolución en este último año desde que es activo fijo del primer equipo, afirma que “he mejorado mucho en la fase defensiva, pero me falta intensidad que es otro de los aspectos a mejorar en esa faceta.”