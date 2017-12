Previa Espanyol - Atético de Madrid: el Espanyol debe ganar a un Atleti imbatido

Google Plus

Víctor Sánchez durante el partido ante el Girona. Foto: Ernesto Aradilla.

Un duelo entre dos equipos históricos de LaLiga, Espanyol y Atlético de Madrid llegan a este encuentro en situaciones completamente dispares. Los locales quieren dejar atrás las opciones de descender y los visitantes quieren seguir en la pelea por el campeonato.

El conjunto de Quique Sánchez Flores llega en uno de sus peores momentos, el equipo perdió en su último encuentro en casa ante el Girona y desperdició un 0-2 en el Estadio de Gran Canaria que finalmente terminó con un empate a dos y con Pau López salvando al equipo deteniendo un penalti en la última jugada del partido. Por su parte, el Atlético de Madrid llega invicto, suma 36 puntos y es segundo en la clasificación.

Cambio de sistema

En su último partido el Espanyol sorprendió cambiando su esquema, Quique dejó atrás su clásico 4-4-2 para pasar a un 4-3-3 que mutaba en un 4-3-2-1 en fase defensiva. El equipo dio muy buenas sensaciones ante Las Palmas durante los primeros 80 minutos, el equipo se mostró muy sólido y generó mucho peligro al contraataque, pero el gol de Rémy a diez minutos del final hizo que el equipo se tambalease y finalmente cediese el empate.

Es difícil determinar cómo va a jugar el Espanyol este partido, el 4-3-3 funcionó muy bien, el equipo dio buenas sensaciones a nivel defensivo, el conjunto blanquiazul fue un bloque pero el rival que visita el RCDE Stadium es un hueso duro de roer y no se sabe si Quique Sánchez Flores volverá al 4-4-2 u optará por el esquema de 3 delanteros.

Jugadores del Espanyol buscan rematar un centro. Foto: Ernerso Aradilla.

Parece que el Espanyol volverá a formar con el 4-3-3, no sería extraño que el equipo repita el once inicial del partido en Gran Canaria con Granero, David López y Darder en el centro del campo y Sergio García y Gerard Moreno enganchando con Leo Baptistao en la zona de ataque.

La situación de Antoine Griezmann

Se ha hablado mucho del futuro del delantero francés del Atlético de Madrid, parece que el Barcelona ha contactado con el jugador para ficharle de cara a la temporada que viene. La situación ha llegado a un punto extremo, el conjunto madrileño ha denunciado al Barcelona por no contactar con el club antes de hablar con el jugador, finalmente la FIFA decidirá si el Barcelona es sancionado o no.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ha hablado de este caso y ha declarado que él va a “defender siempre los intereses del club”.

Griezmann ante el Alavés. Foto: Atlético de Madrid.

El atacante galo ha marcado cinco goles en Liga, no es precisamente su mejor temporada en la capital española pero su rendimiento ha aumentado considerablemente en las últimas jornadas, la pareja formada con su compatriota Gameiro está dando muy buenos resultados al equipo colchonero.

Posibles alineaciones

Parece ser que ambos equipos podrían repetir las alineaciones iniciales (con la excepción de Víctor Sánchez en el Espanyol) para este encuentro, el equipo local dejó una sensación agridulce con el 4-3-3, buenas sensaciones durante casi todo el encuentro pero finalmente éstas se diluyeron y dejaron la sensación de que el equipo es muy débil a nivel mental. Las buenas noticias son que jugadores como David López, Esteban Granero y Sergio García hicieron un gran partido: López se adaptó muy bien a la posición de centrocampista, recuperando muchos balones y jugando con mucho criterio con el mismo (recordemos que venía jugando de defensa central), Granero cuajó un encuentro de muy alto nivel en su primer partido como titular en Liga con el Espanyol, habrá que ver si el exjugador de la Real Sociedad continúa contando para Quique. Por último, Sergio García, el hijo pródigo mostró que su calidad no se ha acabado, el segundo gol de Gerard Moreno sucedió gracias a una jugada excepcional del delantero catalán. Podría entrar Marc Navarro por Víctor Sánchez en el lateral derecho.

Lo más probable es que el Atlético de Madrid continúe con su 4-4-2 habitual. El equipo jugó bien ante el Alavés, se mostró muy sólido, no concedió ocasiones de gol pero no generó demasiadas de mucho peligro. Parece que Thomas volverá a jugar pero la entrada de Correa en banda no sería una sorpresa aunque jugando fuera de casa parece que la primera opción será por la que opte Simeone.