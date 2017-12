RCD Espanyol - Atlético de Madrid: puntuaciones del Espanyol jornada 17 LaLiga 2017 / 2018

Google Plus

El Espanyol logró tres puntos vitales ante el Atlético de Madrid. Los pericos despiden el año con una victoria que les irá bien para subir la moral. Tras un partido muy disputado, Sergio García anotó el tanto decisivo en el ultimo suspiro del partido gracias a una contra de libro entre Piatti y Granero, que acabó definiendo a la perfección el de Bon Pastor. Los blanquiazules acabaron así con la invatibilidad del Atlético, que no perdía a domicilio des del 16 de diciembre del año pasado ni tampoco conocía la derrota en Liga en lo que va de temporada.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar)

Quique Sánchez Flores

7 / Conservador. El entrenador perico dio continuidad al once que alineó ante la UD Las Palmas, con la excepción de Fuego, que volvía a estar disponible después de superar las molestias, y Javi López en el lugar del sancionado Víctor Sánchez. Varió un poco el esquema táctico con un 4-3-3 que permitía adaptarse un poco más al juego del Atlético de Madrid. Estuvo acertado con los cambios de Piatti y Granero. En rueda de prensa se mostró satisfecho con el juego del equipo e indicó que “nos vamos con la sensación de haber ganado a uno de los mejores. Lo que pensemos en los próximo días será positivo”.

Pau López

7 / Tranquilo. El guardameta no tuvo demasiado trabajo, pues los rojiblancos hicieron muy pocos chutes a puerta. El más decisivo, el mano a mano ante Gameiro en la segunda mitad, donde el portero perico estuvo muy acertado y seguro. Ovacionado por la grada, que pidió su renovación con canticos de “Pau te queremos, Pau quédate”.

Aarón

8 / Trabajador. El lateral izquierdo estuvo acertado, ayudando en defensa y también en ataque. Las ocasiones de más peligro de los blanquiazules vinieron por su banda.

Óscar Duarte

8 / Firme. En su segundo partido como titular, el defensa volvió a demostrar un buen nivel. Estuvo firme en la defensa y fue el protagonista del gol anulado del Atlético, pues el colegiado interpretó que Godín le hizo falta.

M. Hermoso

8 / Seguro. Volvió a aliarse muy bien con Óscar Duarte, pese a ser solo su segundo partido juntos. Se encargó de tirar la línea de la defensa más para adelante para acercar más todo el equipo a la portería rival. Estuvo acertado y seguro durante todo el partido.

Javi López

7 / Cumplidor. Pese a no ser habitual en el once de Quique, el lateral derecho no desafinó y cumplió durante todo el partido. Tapó bien a Filipe Luís.

Darder

7 / Trabajador. Con la nueva disposición del equipo le tocó jugar en la banda derecha, una posición no natural para él. Pese a que no este no es el lugar que mejor se adapte a sus características, cumplió. Incluso intentó sorprender a Oblak en alguna ocasión en la primera parte. Vigiló mucho a Filipe Luís.

David López

7 / Líder. Nuevamente dejó el eje defensivo para ocupar el centro del campo, donde mandó durante la mayor parte del partido y ayudó mucho a sus compañeros. Se encuentra bien adaptado en esta posición

Fuego

7 / Correcto. Dominó bien el centro del campo junto a David López y Darder. Le faltó quizá apretar un poco más hacia el ataque.

Leo Baptistao

6 / Impreciso. El delantero está lejos de su mejor versión. Tuvo la ocasión más clara del partido en la primera mitad, plantándose solo ante Oblak, pero la desaprovecho con un mal disparo con la zurda. No tuvo un buen partido, pues le faltó más definición. Errático.

Gerard Moreno

8 / Incansable. Trabajó de manera eficaz y ayudó mucho a sus compañeros, a los que dio buenas oportunidades. Tuvo ocasiones de calidad, donde se desmarcó muy bien de los jugadores del Atlético.

Sergio García

9 / Clave. Fue claramente el jugador más insistente del Espanyol y al final tuvo el premio del gol, el primero en liga esta temporada. Pese a su edad, marcó claramente la diferencia durante todo el partido con su técnica. Jugadores como él marcan la diferencia y dan mucho al Espanyol.

Piatti

8 / Inteligente. Fue el primer cambio de los pericos, pues entró por Leo Baptistao. En los últimos minutos de partido dotó al equipo de frescura y más velocidad. Condujo la contra que dio el gol de la victoria.

Granero

8 / Preciso. En los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego, hizo lo que se le pedía. Ayudo a Piatti en la contra que significó el gol, pues fue él quien dio un muy buen centro a Sergio García.