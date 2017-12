Anuario VAVEL Espanyol 2017: en la portería, Pau López toma el relevo de Diego López

Google Plus

Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

La portería del Espanyol ha estado gobernada por el apellido López. El pasado y el futuro de los porteros pericos pasa por ellos. Si bien en la temporada 2016/17 fue el experimentado Diego López el guardameta titular del conjunto de Quique Sánchez Flores, ahora es Pau López, el arquero de 23 años formado en la factoría blanquiazul, el que ocupa el meritorio puesto de titular.

Con la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del Espanyol el verano previo a la temporada 2016/17, el conjunto blanquiazul incorporó en calidad de cedido a Diego López procedente del Milan. El ya veterano arquero español, que ha militado en grandes clubes europeos como el Villarreal, el Sevilla, el Real Madrid y el mismo Milan, buscaba una oportunidad en un club de la Liga Santander y la encontró en Cornellà-El Prat. Conocido por quitarle el puesto al mismísimo Íker Casillas en la época de Mourinho como capitán del barco merengue, Diego López disputó 35 encuentros en la 2016/17, cediendo los otros tres a Roberto, que no contó con mucha importancia en el conjunto perico.

En estos 35 encuentros, encajó un total de 37 goles en contra, unos registros nada malos que ensució Roberto, encajando 12 tantos en tan solo cuatro partidos disputados.

Foto: VAVEl

En la temporada 2016/17, Pau López hizo las maletas y se fue cedido al Tottenham Hotspur de la Premier League, en busca de una nueva aventura en la liga inglesa y, por qué no, quedarse allí. Esa cesión no fue nada buena, pues el guardameta catalán no dispuso de minutos para brillar en el Reino Unido.Al volver de la cesión, Pau está consolidado como el portero titular del Espanyol y está cuajando actuaciones de gran mérito, salvando a su equipo de recibir más goles y dando puntos a los pericos. Solo le ha cedido el sitio a Diego López en los partidos de la otra competición que juegan los catalanes: la Copa del Rey.

De hecho, desde el club se quiere cerrar la costosa renovación de Pau López, pues son sabedores que no hay mejor opción que él para asegurar la portería de Cornellà-El Prat para muchos años.