Previa Espanyol - Levante: los pericos se agarran a la Copa

El conjunto perico recibe al Levante en esta ida de los octavos de final de la Copa del Rey en uno de los duelos más igualados, a priori, de esta fase.

Ninguno de los dos equipos tiene una buena dinámica esta temporada, de hecho ocupan posiciones muy pelagrosas, siendo el Espanyol el decimoquinto y el Levante decimosexto y encontrándose a cinco y tres puntos del descenso respectivamente. Este inicio de campaña ha sido francamente malo para ambos conjuntos y una competición tan imprevisible como “mágica” podría marcar un antes y un después en el rendimiento de los dos equipos para que la situación en Liga mejore considerablemente.

Los pericos llegan tras una victoria balsámica ante el Atlético de Madrid en casa, después de muchos malos resultados los barceloneses tomaron aire y ahora encaran este inicio de año con más ilusión, el cambio de esquema y la solidez mostrada ha ayudado a que la afición crea más en las posibilidades del equipo.

El Levante llega a este duelo en una notable crisis de resultados, el equipo granota no vence un partido desde del 19 de noviembre (0-2 ante Las Palmas) y encadena 6 partidos sin ganar, en ellos ha sido capaz de sumar 4 empates ante Girona (en Copa), Málaga, Sevilla y Leganés, además ha sido derrotado por el Athletic de Bilbao y por el Atlético de Madrid por un doloroso 5-0.

La figura de Sergio García

El 9 del Espanyol ha vuelto a tener cabida en el once de Quique Sánchez Flores, se ha roto o mejor dicho, mejorado la dupla que formaban Leo Baptistao y Gerard Moreno, una tercera espada se ha unido a ellos. Jugando acostado a la derecha pero con mucha libertad está cuajando muy buenos partidos.

Sergio García ante el Atlético de Madrid. Foto: Noelia Déniz.

García es un jugador diferente, cuenta con ese talento que no se entrena, se tiene o no se tiene y el blanquiazul lo tiene a raudales, es capaz de desequilibrar un partido con muy pocos toques de balón. Sin ir más lejos en la última jornada el atacante español se sacó de la manga un gol que dio alas al Espanyol y en la anterior jornada en Las Palmas dejó varios destellos de su calidad, la parte negativa es que el equipo catalán no supo mantener el 0-2 que tenía.

Llega Coke

El lateral derecho llega cedido desde el Schalke 04, el ex del Sevilla ha asegurado que su excompañero Vicente Iborra “ha sido clave” para que él esté en el conjunto valenciano.

Coke en su presentación con el Levante. Foto: Levante UD.

Parece que podría ser de la partida, jugando en la misma banda que Morales, veremos qué tal le va a Coke en su regreso a la Liga española. Ha dejado atrás sus problemas físicos y parece que está listo para pelear por el puesto de lateral derecho titular en el equipo de Juan Muñiz,

Posibles alineaciones

En esta competición los entrenadores suelen dar descanso a jugadores importantes y hacer jugar a jugadores que no estaban contando demasiado, parece que ambos entrenadores harán cambios en la portería, todo apunta a que Diego López y Raúl defenderán los arcos.

Parece que el Espanyol seguirá con su tridente en la delantera y el equipo valenciano seguirá con su 4-1-4-1. Cabe destacar que podría ser el debut de Coke que ha llegado procedente del Schalke 04 en calidad de cedido. El veterano jugador lucirá el dorsal 12.

Podría haber muchas sorpresas en los onces y resulta muy complicado intentar adivinar quienes serán de la partida pero de algo es muy cierto: ambos equipos buscarán el pase a la siguiente ronda, la Copa del Rey puede servir como bálsamo para enderezar la situación liguera de ambos conjuntos.