Quique Sánchez Flores: "Debemos pensar que son 180 minutos"

Foto: RCD Espanyol

El técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, compareció ante los medios de comunicación para dar la rueda de prensa previa al partido copero ante el Levante. En el que va a ser el primero partido de este 2018, el entrenador perico sabe que la “eliminatoria será larga, dura, difícil y comprometida”. El conjunto valenciano es un “equipo que compite bien, duro y que habrá de respetar. Debemos pensar que son 180 minutos y jugar de manera inteligente”.

Sánchez Flores no le da tanta importancia a mantener la portería a cero, pues “el planteamiento es ganar. Todo lo que sea ir por delante en la elimiatoria sería infinitamente mejor”. Aseguró que no habrá muchas sorpresas en el once inicial. “El equipo titular será un equipo reconocible y serán jugadores preparados para competir”, afirmó el técnico blanquiazul.

Respecto al debate que hay en la parroquia perica con la portería, QSF contó que “tanto Pau López como Diego López son buenos porteros y no los separo en Copa del Rey y Liga. Es cierto que Diego se está reincorporando a través de la copa y los dos porteros están preparados”.

Pese a que no se ha empezado mal la temporada, el entrenador del conjunto blanquiazul es optimista y afirmó que “estamos a tiempo de todo. La Copa es una ilusión que todo el espanyolismo tiene y estamos obligados a hacerlo lo mejor porsible”. En lo que la Liga se refiere, Quique está convencido de que “estamos a tiempo de hacer una buena Liga, queda mucho”.

Ahora mismo el mercado de fichajes está abierto, y QSF desmintió una posible buena oferta por Gerard Moreno. “No nos consta ninguna oferta por el jugador, si llegara, estaría al tanto”. Aún así, si que hay jugadores del equipo que ya están negociando con otros conjuntos, pero “somos conscientes de quienes son, pero son compañeros y los tratamos como tal hasta que ocurra lo contrario”.