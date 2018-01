Aún no se ha ganado fuera de casa

Gerard Moreno en el suelo tras recibir un golpe de un jugador del Getafe CF

El RCD Espanyol se encuentra en una situación complicada por lo que se refiere a los partidos a domicilio, en la jornada 17, con ocho partidos jugados fuera del RCDE Stadium, no se ha vencido ni uno. El balance es de cuatro empates y cuatro derrotas. La buena noticia es que la mayoría de empates se consiguieron ante rivales situados a la parte alta de la tabla, Sevilla CF (2-2), Villareal CF (0-0), Real Sociedad (1-1), no obstante, casi se rozó el desastre tras ver como el colista, la UD Las Palmas, remontó los dos goles y pero en el último suspiro del encuentro, Pau López detuvo el penalti que se le fue concedido al conjunto canario. Las derrotas, se produjeron ante FC Barcelona (5-0) y Real Madrid (2-0), conjuntos inmensamente superiores económicamente a la mayoría de equipos de la Liga. También, el conjunto de Quique Sánchez-Flores se quedó sin opciones tras perder ante la SD Eibar (3-1) que se presentaba como un rival medianamente asequible ya que ocupaba la 13ª plaza, en la presente jornada ocupa la séptima plaza. Finalmente, la derrota que más daño hizo fue contra el Deportivo Alavés que se situaba en las posiciones más bajas de la clasificación, el conjunto catalán no pudo remontar el 1-0 conseguido en los primeros compases de juego.

La temporada pasada, el guion fue completamente diferente, en la quinta jornada ya se consiguieron los tres puntos a domicilio venciendo por 1-2 al C.A Osasuna. Hasta la jornada diecisiete, el balance era de dos derrotas ante FC Barcelona y Sevilla CF, tres empates, contra la Real Sociedad, UD Las Palmas y Atlético de Madrid. Los tres puntos se los llevaron contra C.A Osasuna (1-2), Deportivo Alavés (0-1) y Real Betis (0-1).

Lo que resta de temporada visitaran los campos del Málaga CF, Leganés CF, Real Celta, RC Deportivo, UD Levante, Real Betis, Valencia CF, Getafe CF, Girona FC, Atlético de Madrid y Athletic Club.