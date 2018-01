Previa Levante UD - RCD Espanyol: misión remontada

Google Plus

Foto: Noelia Déniz (Vavel)

Bonita eliminatoria la que nos ha dejado la ida de los octavos de final de la Copa del Rey entre Espanyol y Levante. Y es que tras el 1-2 de la ida, tenemos a los pericos que han iniciado la operación remontada y a los granota a un paso de clasificarse para los cuartos de final, algo no muy habitual, y con la posibilidad de luchar por las semifinales del torneo del K.O. Casi nada.

Se ha criticado muchísimo a la Copa por distintas cuestiones, pero la eliminatoria que nos están haciendo vivir catalanes y valencianos demuestran que, en ocasiones, la Copa sigue molando. Además, las aficiones de ambos equipos están muy ilusionadas por seguir vivos en la competición.

Obligatorio marcar dos goles para ganar la eliminatoria

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, dijo, al finalizar el partido de ida, que encuentros como ese y jugando de esa manera, se ganan nueve sobre diez, y la semana pasada tocó perder. Sin duda, no le faltó razón al técnico perico, pues su equipo se mostró superior en todo momento y tuvo infinidad de ocasiones para sentenciar la eliminatoria. Sin embargo, perdió el partido y ahora los periquitos están obligados a marcar mínimo dos goles para pasar a cuartos de final. Esta está siendo la imagen del equipo catalán, un conjunto al que le está faltando pegada arriba.

Para mucho marcar dos goles (y mantener la portería imbatida o encajando solo un gol) es una misión imposibles,. No obstante, los jugadores, cuerpo técnico y parte de la afición blanquiazul cree que es posible y se tienen muchas esperanzas depositadas en la remontada en el Ciutat de Valencia.

Para la gesta, Sánchez Flores apostará por un once compuesto por habituales y jugadores que no son tan habituales. El primer cambio estará en la portería, donde Diego López será el encargado de defender la meta perica. En los laterales se espera a Dídac Vilà y Marc Navarro, y como pareja de centrales a Naldo y Hermoso. El centro del campo podría estar formado por un doble pívote defensivo compuesto por David López y Javi Fuego -ambos se perderán el partido del domingo por acumulación de tarjetas- y con Granero un poco más adelantando llevando la batuta del juego. Arriba, con la baja de Piatti, Quique podría apostar por sus tres delanteros más fuertes y, a priori, los llamados a marcar para conseguir el pase a cuartos: Gerard Moreno, Leo Baptistao y Sergio García.

La copa, ¿ventaja o problema para la permanencia?

El Levante tiene mucha ilusión en seguir vivo en la Copa del Rey, sin embargo su situación en la tabla clasificatoria de la Liga centra todas las preocupaciones del equipo. Los de Muñiz son 16º a tan solo 3 puntos de la zona de descenso, con lo que la Copa puede ser una vía de escape o un problema para el objetivo de los granota que no es otro que certificar su permanencia en primera división.

Por ello, se espera que los valencianos presenten un once de garantías para mantener el resultado pero con la presencia de varios jugadores que no están gozando de demasiados minutos durante la temporada. Jugadores como Boateng o Doukoure tienen muchas papeletas de entrar en el once titular, a la vez que hombre más habituales como Morales, Coke o Bardhi también partiran como titulares.

Los azulgranas son muy conscientes que lo tienen muy bien para estar en cuartos de final de la Copa del Rey, pues incluso recibiendo un gol pasarían la eliminatoria. El plan de partido de los levantinos es muy predecible: aguantar el marcador encerrados en defensa, dándole el protagonismo del juego al Espanyol, y esperar sus oportunidades a la contra para sentenciar la eliminatoria.

Los precedentes

Espanyol y Levante se han enfrentado anteriormente en dos eliminatorias de Copa del Rey. En lo referente a los encuentros disputados en el Ciutat de Valencia, en la primera ocasión que se enfrentaron la victoria fue para los pericos por dos goles a cero (resultado que les serviría en la presente ocasión), mientras que la segunda vez que se vieron las caras, el marcador reflejó un empate a uno.

Para añadir más datos, positivos al Levante en esta ocasión, el Espanyol solo ha gando un partido a domicilio en lo que llevamos de temporada. Fue el pasado lunes en la Rosaleda, en el que un gol de Darder les bastó a los catalanes para llevarse la victoria frente al Málaga.

Posibles onces