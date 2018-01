Álvaro Vázquez, cedido al Nàstic hasta final de temporada.

Foto: RCD Espanyol

El RCD Espanyol y el Club Gimnàstic de Tarragona han cerrado esta misma tarde la cesión hasta final de temporada y sin opción de compra del delantero perico. Álvaro reforzará la delantera grana hasta el 30 de junio de este año.

Recordamos que Álvaro llevaba desde cadete en el club, debutó con el primer equipo en 2010 de la mano de Pochettino y en 2012 puso rumbo a Getafe, desde donde volvió el último día de mercado del verano de 2016, con una cesión al Swansea City galés de por medio.

Pero el badalonés no ha tenido nada de protagonismo desde entonces y parece que Quique Sánchez Flores no cuenta con él: la temporada pasada jugó diez partidos de Liga siendo solo titular en dos de ellos y no ha cambiado nada con respecto a esta temporada, ya que todavía no había debutado en Liga y solo había disputado minutos en Copa.

Álvaro luchará por minutos en Tarragona y por intentar mantener la categoría con su nuevo equipo, donde coincidirá con otros jugadores con pasado blanquiazul como Sergio Tejera o Javi Márquez. Se incorporará al equipo inmediatamente y puede que incluso llegue a debutar esta jornada contra la UD Almería, en el que se prevé un encuentro de máxima importancia para el equipo dirigido por Rodri Gimeno.

Por último, Álvaro ya ha sido presentado esta misma tarde junto a Matilla, César Arzo y Javi Márquez, donde ha declarado que: "me convencieron desde el primer momento. Mi llegada se ha alargado, pero vengo con la máxima ilusión y ganas".

Tras las salidas de Diop a la SD Eibar y de Álvaro al Nàstic, el siguiente movimiento puede ser la salida de Hernán Pérez, cuyo destino parece ser una cesión hasta final de temporada y sin opción de compra al Deportivo Alavés, donde también coincidiría con ex pericos como Burgui, Wakaso o Rubén Duarte.