Quique Sánchez Flores: "no hablo sobre mí"

Foto: Héctor Farrés (VAVEL)

Los rumores acrecentados sobre la posible marcha de Quique Sánchez Flores en las últimas horas han alertado a la afición perica, ya que puede que la victoria ante el Levante UD por 0-2 que ha servido para darle la vuelta a la eliminatoria y clasificar al Espanyol para los cuartos de final de Copa del Rey sea el último partido que dirige Quique Sánchez Flores como entrenador periquito.

El periodista Tomás Guasch fue el que dio la noticia en "Tiempo de Juego" esta tarde. Tomás Guasch explicaba que "el Espanyol ve muy fuera a Quique y suena con fuerza Javi Gracia". Esto se debería a una posible oferta del Stoke City inglés por el entrenador madrileño para sustituir a Mark Hughes, destituido tras la derrota en FA Cup contra el Coventry City.

Ante esto, cuando se le ha preguntado a Quique por el supuesto interés del conjunto británico ha declarado que "no hablo sobre mi". También ha añadido que "estoy muy agradecido al Espanyol. A veces me he sentido frustrado, pero el Espanyol me ha dado todas las herramientas que podía".

En cuanto al partido, Quique ha señalado que "era un partido en el que teníamos que marcar pronto para ver que la eliminatoria estaba más cerca. Hemos planteado el partido desde la seguridad y la convicción de lo que pensábamos que nos iba a dar el pase. Por eso hemos apostado por ese once".

"Queremos ser protagonistas y hacer que la gente se ilusione. Es una competición que motiva".

A su vez, también ha hablado sobre el cambio de sistema: "nos venía bien un cambio en el sistema para tener superioridad en el centro del campo. No lo hemos usado mucho pero hoy nos ha servido".

Para terminar, Quique ha señalado que el próximo partido de Liga contra el Athletic Club en el RCDE Stadium es "un partido muy difícil, pero a la vez muy bonito. Vamos a disfrutar un montón. Quiero pensar en eso. Quiero ser feliz. Es un momento para disfrutar la profesión, porque es bonita, pero también es dura".