Quique Sánchez Flores: “Soy entrenador del Espanyol y lo seré”

Foto: RCD Espanyol

El entrenador del Espanyol Quique Sánchez Flores ha disipado aquellas dudas que le situaban fuera del conjunto perico, pues parece que el Stoke City había preguntado para hacerse con sus servicios en este mercado de invierno. “Soy entrenador del Espanyol y lo seré”, ha afirmado con contundencia.

El técnico blanquiazul ha dejado claro que “No hablo de mí, lo repito una vez más, hay una realidad en que los clubes se interesan por jugadores y entrenadores. El hecho es que Gerard Moreno y yo estamos aquí”. No ha dudado en afirmar que “nos encontramos bien y estamos felices”. Haciendo énfasis en esto, explica que son situaciones del fútbol que ocurren día a día, y que “ojalá todos los años quieran a cinco jugadores del Espanyol y no se vayan”. Aun así, no ha dado pistes sobre lo que vaya a ocurrir la temporada que viene. “No sé lo que pasará en una semana, cómo para saber en seis meses”.

QSF ha querido hablar del partido ante el Athletic de Bilbao, y es consciente que “el partido de mañana es uno de los más importantes de la temporada”. Sabe que “este partido es importante para enfilar la segunda vuelta”, pues el Espanyol viene de una buena dinámica y de “jugar el mejor partido de la temporada” en Copa del Rey ante el Levante.

La ausencia de David López va a ser clave en el partido, pero Quique está convencido de que “tenemos el ánimo y la confianza para empezar a pensar que nos volvemos a sentir bien”. Además indicó: “Nuestro juego puede ser molesto para ellos. Somos un equipo que por nuestra forma de jugar podemos hacerles daño. Sabemos cómo son los rivales y son de los equipos más físicos de la Liga”.

Para terminar, ha pedido a la afición que acuda al RCD Stadium: “Esperemos que vaya mucha gente, es un buen rival y un buen horario. Yo también quiero disfrutar mañana”, ha sentenciado Quique Sánchez Flores.