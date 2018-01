Previa Espanyol - Athletic de Bilbao: El Espanyol quiere alargar su buena racha

Gerard Moreno ante el Levante. Foto: Noelia Déniz.

El equipo perico querrá alargar su buena racha ante un rival duro como es el Athletic de Bilbao. Los hombres de Quique Sánchez Flores vienen de remontar la eliminatoria de Copa ante el Levante. Por su parte los leones llegan después de vencer al Alavés en Liga por 2-0.

El Espanyol ha sumado resultados positivos en sus dos últimas salidas, una victoria ante un Málaga en descenso en la Rosaleda y otra en el Ciutat de Valencia que sirvió para remontar la eliminatoria copera ante un Levante que fue muy superado por el conjunto barcelonés.

Los hombres de Ziganda suman un total de seis encuentros sin conocer la derrota, con 4 victorias ante Zorya, Real Betis, Levante y Alavés y dos empates contra el Real Madrid y Real Sociedad en Liga. El equipo vasco suma 24 puntos y actualmente cierra la mitad de la tabla.

Quique y Gerard Moreno se quedan

Ambos han hablado sobre su posible salida y han asegurado que no dejarán el club perico, de esta manera el Espanyol asegura la continuidad de dos de sus pilares para su ambicioso proyecto.

El atacante español está siendo el hombre que aporta más peligro en lo que va de temporada, suma un total de siete goles en el campeonato Nacional de Liga, casi la mitad de los que lleva todo el equipo (15). Moreno tenía una oferta para regresar al Villarreal para sustituir a Bakambu que posiblemente termina por marcharse a China a cambio de la enorme cifra de 40 millones de euros.

Quique saluda al técnico del Levante. Foto: Noelia Déniz.

La resolución del caso de Quique se ha hecho esperar un poco más, tras la remontada ante el Levante el entrenador perico se mostró serio y no quiso hablar sobre su futuro pese a que los periodistas le hicieron varias preguntas para que aclarase si continuaría como técnico del Espanyol. Finalmente en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Athletic despejó las dudas: “Soy y seré entrenador del Espanyol” dijo. Así que todo parece indicar que la oferta que tenía para entrenar al Stoke City se quedará en eso, una oferta.

La situación de Kepa

Pese a que el guardameta del equipo bilbaíno está lesionado, y no iba a jugar este encuentro, la situación no está siendo nada sencilla. Parecía que su marcha al Real Madrid estaba clara pero Zinedine Zidane la frenó en seco al afirmar que no necesitaba un portero, estas declaraciones parece que han hecho que su situación cambie radicalmente. Parece que Arrizabalaga no va a renovar con el Athletic pero su futuro está muy poco claro.

Ziganda dijo en rueda de prensa que Kepa es su jugador y eso no se debe olvidar, además el otro guardameta del equipo vasco, Herrerín, ha renovado su contrato recientemente.

Posibles alineaciones

Parece que el Espanyol volverá al 4-4-2, con las bajas importantísimas de López y Javi Fuego deberá formar un centro del campo algo distinto, además la baja de Sergio García condiciona la delantera que probablemente vuelva a ser de dos jugadores y no de tres. Vuelven a la convocatoria Víctor Sánchez, que parece que será titular, además de Óscar Duarte y Sergio Sánchez.

Fuente: Lapizarradelmister.es

Todo apunta a que el Athletic mantendrá su 4-2-3-1 y en la alineación inicial repetirán todos con respecto a la semana pasada menos el lesionado De Marcos, parece que su sitio lo ocupará Lekue como solución de emergencia. Todo apunta a que Raúl García seguirá jugando de enganche y Mikel Rico continuará en la sala de máquinas junto a Iturraspe, aunque el regreso de Beñat a la titularidad podría producirse. No están en la lista los lesionados Balenziaga y Kepa.