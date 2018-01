Google Plus

Empate a todo al final del encuentro que disputaban hoy en el RCDE Stadium el RCD Espanyol y el Athletic Club de Bilbao, en un partido al que ambos llegaban en una situación similar en la tabla clasificatoria, y con la necesidad de sumar tres puntos que le hagan comenzar una escalada hacia puestos más altos de la tabla. Los locales llegaban pletóricos de confianza tras la remontada copera en el Ciutat de Valencia, y querían dejar los tres puntos en Cornellá saliendo con lo mejor que tiene, destacando esa dupla atacante formada por Leo Baptistao y un Gerard Moreno en estado de gracia. Por su parte, visitaba a los pericos un Athletic de Bilbao que tampoco está teniendo los resultados esperados al comienzo de la temporada, y dispuesto a sacar tres puntos que les hagan comenzar a mirar a puestos más altos de la clasificación liguera.

IGUALADA PRIMERA PARTE

El partido comenzaba con ambos equipos intentando hacerse con el manejo del balón desde el principio, pero sin terminar de hacerse claros dominadores del esférico. Tras el primer cuarto de hora de partido, sería el Espanyol el que comenzaría a imponerse y a disfrutar de las primeras ocasiones claras del encuentro, llevando todo el peligro las dos puntas de lanza del equipo perico, Leo Baptistao y Gerard Moreno. Seguía llegando el Espanyol y, cuando estaba a punto de cumplirse la primera media hora de encuentro, el pichichi Gerard Moreno volvía a perforar la red para adelantar a su equipo, perfilándose a su pierna izquierda y pillando a contrapié a Herrerín para poner el 1-0 para los locales. Parecía acusar el golpe el Athletic de Bilbao, y tras el gol seguido llega un córner para los blanquiazules y una clarísima ocasión de nuevo de Gerard que a punto está de significar el 2-0 en el electrónico.

Sin embargo, en el minuto 35 de encuentro, un centro perfectamente medido de Saborit desde la izquierda, acaba con el testarazo de Iñaki Williams a la misma escuadra para igualar la contienda, cuando mejor estaban los de Quique Sánchez Flores. 1-1 y 10 minutos por delante para llegar al descanso. Tras el gol de los vascos, el choque se iguala nuevamente y no hay un dominador claro. Antes del final de los 45 minutos, un nuevo centro lateral por parte de Susaeta conecta con el remate de Raúl García que a punto está de dar un susto a Pau López antes del intermedio y poner al Athletic en ventaja. Final de los 45 minutos al que llegábamos con empate en la contienda.

SEGUNDO TIEMPO MÁS INTENSO QUE BRILLANTE

El segundo tiempo comenzaba con los mismos protagonistas que terminaron la primera, y comenzaría con los dos equipos sin conformarse con el resultado y dispuestos a romperlo cuanto antes. El primero en hacerlo sería Iñaki Williams en el 46, pero su cabezazo carecía de potencia y lo atrapó Pau sin mayores dificultades. La respuesta la daría Gerard Moreno minutos después, en el 51, pero no conecta bien el disparo y se marcha a córner. Antes, en el 50, Quique realiza su primer movimiento dando entrada a Didac Vila por Jurado. Pasaban los minutos, y de nuevo parecía que el Espanyol volvía a querer llevar la iniciativa y se mostraba mejor plantado en el campo que su rival. En el minuto 59, otra buena contra del Espanyol era finalizada por el de siempre, Gerard Moreno, pero su disparo se marchaba por muy poco de la portería defendida por Herrerín. Respondían los visitantes en el 63 con un centro de Raúl García que se envenena y obliga al portero local a realizar una intervención de mérito para evitar el tanto.

Comenzó en estos minutos el festival de tarjetas de Trujillo Suárez, con hasta cinco tarjetas mostradas en la segunda parte, cuando en la primera no había mostrado ninguna. Volvía a intentarlo el RCD Espanyol, en esta ocasión en botas del brasileño Baptistao, pero no acierta a adelantar a su equipo en el marcador. El Athletic empezaba a disolverse cuando Ziganda mueve ficha, dando entrada en el minuto 72 a Sabin Merino en lugar de Aduriz, menos trascendente que en otros encuentros para los vascos en el día de hoy. Los últimos 15 minutos de partido se volvieron broncos, animados por la necesidad de ambos equipos de sumar de 3 en 3, y viéndose obligado el colegiado a intervenir con tarjetas para cortar la tensión que se respiraba en esos minutos sobre el verde. Esas ganas de ganar y esa tensión hicieron que un choque de cabezas entre Iturraspe y Didac fuera motivo para parar el encuentro por el árbitro y que ambos fueran atendidos con sendas brechas en la cabeza. Finalmente no fue a mayores y ambos jugadores pudieron continuar sobre el césped.

A falta de 4 minutos para el final del encuentro, Quique realiza su segundo cambio sacando del terreno de juego a Baptistao para dar entrada a Oscar Melendo en la medular, queriendo asegurar el resultado que ya poseía pero sin renunciar a buscar el gol de la victoria. Ziganda también agotaría los cambios para los últimos minutos de encuentro, dando entrada a Beñat por un Raúl García que se fue bastante silbado por la afición de Cornellá - El Prat. Cuatro minutos de añadido, y en ellos una peligrosa falta en la frontal del área a favor del Athletic, que afortunadamente para los intereses espanyolistas Laporte envía muy alto. Final de los 90 minutos, y un empate que no deja a ninguno del todo descontentos, pero que quizás sabe a poco a un Espanyol que, dentro de la igualdad del choque, disfrutó de más y mejores ocasiones que su rival, aunque justo resultado en el cómputo global del partido.

Semana complicada la que tendrá ahora por delante el equipo, a la par que ilusionante, con el derbi copero que le enfrentará en el mismo escenario de hoy al eterno rival, el FC Barcelona, y con una próxima jornada liguera en la que será el Sevilla el equipo que visite el RCDE Stadium, el domingo a las 13:00 horas, un horario que sin duda agradecerá una afición acostumbrada a ser maltratada por una LFP que la abonó a los Lunes sin haberlo pedido.