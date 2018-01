Óscar Melendo, el niño que creció

Foto: RCD Espanyol

Óscar Melendo Jiménez nació un 23 de agosto de 1997 en el municipio barcelonés de Sant Adrià de Besós y tras probar suerte en el CE Sant Gabriel de su localidad natal, donde fue rechazado por su baja estatura, llegó a la escuela del Espanyol en 2003. A partir de ahí, Melendo ha ido creciendo y pasando por todas las categorías del club, desde prebenjamín hasta el primer equipo.



Es bien sabido que el Espanyol tiene un gran fútbol base y una gran tradición por apostar por los jugadores formando en la cantera, en vez de buscarlos en el mercado. Y Melendo es el perfecto ejemplo de ello. La historia de Melendo, es la historia de un truinfo de la cantera perica.

Foto: Óscar Melendo (izquierda) y Marc Manchón (derecha) celebran la consecución de la Copa Cataluña / RCD Espanyol

Tras terminar su etapa como juvenil en el Espanyol pasó a formar parte del equipo filial para la temporada 16-17, en Segunda División B, dirigido por David Gallego, que casualmente había dirigido a Óscar en sus tres años en el juvenil, el cual había sido nombrado recientemente como nuevo entrenador del filial, tras no haberse llegado a un acuerdo por la renovación de su antecesor, Lluís Planagumà.

Melendo debutó con el Espanyol B el 20 de agosto de 2016 en la primera jornada de liga contra la UE Llagostera, donde el filial perico consiguió sacar un buen punto del Nou Estadi de Palamós. Melendo jugó 86 minutos siendo sustituido por Carles Soria.

El jugador de 19 años se hizo indiscutible para Gallego en su primera temporada en Segunda División B jugando desde la segunda jornada hasta la décima los noventa minutos en esos nueve partidos. Melendo demostraba un gran nivel y una gran técnica y habilidad con su pierna izquierda.

"No me esperaba la convocatoria de Quique. Tuve que llamar rápidamente a mi padre para que me trajera todo porque no tenía nada preparado". Óscar Melendo, tras su debut en Vitoria. Y entonces ocurrió. Melendo recibió la llamada del primer equipo. El 20 de noviembre de 2016 el Espanyol jugaba en Vitoria contra un Deportivo Alavés que venía de ganar a domicilio por 0-1 contra el CA Osasuna, mientras los pericos venían de empatar a cero en el RCDE Stadium contra el Athletic Club. Antes que él, habían recibido la llamada del primer equipo sus compañeros del filial Marc Roca, en la segunda jornada en el empate a dos contra el Málaga CF en Barcelona y Aarón Martín, en la séptima jornada en el empate a cero en casa contra el Villarreal CF.

El partido transcurría con 0-0 en Mendizorroza y sin fluidez en el juego. Entonces Quique Sánchez Flores llamó de la banda a Melendo. El canterano que había pasado por todas las categorías del fútbol base iba a debutar en competición oficial con el primer equipo (aunque ya había disputado minutos en la victoria contra el FC Barcelona Supercopa Catalana). Melendo entró a la hora de partido sustituyendo a Hernán Pérez para darle frescor y una mayor profundidad al equipo. Y realizó una muy buena media hora. Había nacido una estrella. Además, el Espanyol acabaría ganando ese partido gracias a un gol de Gerard a falta de diez minutos del final.

"El Espanyol me ha formado como jugador y como persona. Desde el primer momento me transmitió valores de humildad y de no rendirse nunca". Melendo, tras renovar hasta 2022.

A partir de ese momento, Melendo alternaría los partidos del filial, los cuales los seguía jugando completos, y los partidos del primer equipo, en los que entraba para la misma dinámica que en Vitoria. Debido a su gran presencia con el primer equipo, el club anunció su renovación hasta 2022 y que la siguiente campaña sería jugador del primer equipo junto a sus compañeros del filial Aarón Martín y Marc Navarro, quien debutó en la jornada 19 en la victoria contra el Granada CF en la que, el propio Navarro, puso el 3-1 en el marcador con un golazo desde fuera del área.

Tristemente, el final de temporada trajo el descenso a Tercera División del filial perico y la primera temporada como jugador del primer equipo de Melendo se preveía esperanzadora. Pero la gran competencia en el medio campo está haciendo que las oportunidades de Melendo se limiten a las mismas que la temporada anterior.

Pero ayer fue un día diferente, un día que seguro que Melendo y todos nosotros recordaremos para el resto de nuestras vidas. Ayer eran la ida de los cuartos de final de Copa del Rey contra el FC Barcelona. Y el destino le tenía guardada una oportunidad a Melendo. El mediapunta entró en el minuto 75 sustituyendo al lesionado Fuego y en el minuto 88 ocurrió la magia. Gerard recupera un balón en medio campo, la pasa a Víctor Sánchez, que le manda un pase al hueco a Navarro a la espalda de Digne, el lateral pone un balón atrás donde aparece la figura protagonista de este artículo y manda el balón al fondo de la red.

Así, Melendo ha pasado a la historia del RCD Espanyol. Y le ha ayudado a escribir la suya propia. El partido de ayer supuso la primera victoria perica sobre los culés en el RCDE Stadium desde que este fue inaugurado en 2009 bajo el nombre de Cornellà - El Prat, la primera victoria del Espanyol sobre el Barça desde el 1-2 en el Camp Nou en la temporada 08-09 y el primer gol de Óscar Melendo como profesional. Justo ayer. El primer futbolista que recorre todas las categorías inferiores del Espanyol marca su primer gol contra el FC Barcelona, dándole la victoria, haciendo historia. Y, es que, esta historia solo podía hacerla realidad él.