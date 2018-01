Quique Sánchez Flores: "Han hecho el partido que nos hubiera gustado hacer"

Google Plus

Foto: RCD Espanyol

El entrenador del Espanyol Quique Sánchez Flores habló con los medios de comunicación tras su contundente derrota por cero a tres ante el Sevilla, en un partido que volvió a la realidad a los pericos y les bajó de la nube en la que estaban tras derrotar al Barça en la Copa del Rey. "El Sevilla ha hecho el partido que nos hubiera gustado hacer a nosotros. Defender con orden, marcar primero, atacar rápido... Ése era el partido que imaginábamos, pero cometimos errores, no atacamos rápido, nos entretuvimos demasiado con balón y nos alejamos de nosotros. Tuvimos una buena oportunidad para adelantarnos y un par para volver a meternos en el partido, pero no tuvimos acierto”, analizaba el entrenador perico.

Además, el técnico blanquiazul valoró la importancia de no haberse adelantado en el marcador. "Ponerse por delante hubiera estado muy importante. Era un partido peligroso, veníamos de un desgaste físico y mental muy fuerte y era muy importante adelantarse", afirmó Quique. "Este equipo ganó al Atlético de Madrid hace tres días con la misma alineación. No la esperábamos y nos lo han puesto muy difícil".

Por otro lado, dejó muy claro que no priorizaban los cuartos de final en Copa del Rey ante el FC Barcelona. "Queremos hacerlo todo, ganar en Liga y pasar en Copa. Cada vez que jugamos un partido borramos y vamos a por el siguiente", comentaba QSF. "Son cosas que van separadas, nos sabe mal no dar el salto en liga pero esperaramos nuestro momento". Afirmó que, aunque es algo que ilusiona, "separaremos el partido de Copa porque no tiene nada que ver".

Para terminar, comentó la titularidad de Diego López, que sentó a Pau en el banquillo en un partido de Liga por primera vez esta temporada. "Podía pasar en cualquier momento, ya lo dije. Diego tenía que empezar a competir en liga y las decisiones las iré tomando en función de lo que yo vea", culminaba Quique Sánchez Flores.