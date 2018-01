Jairo inscrito como jugador del primer equipo

Foto: RCD Espanyol

El Espanyol ha hecho una nueva incorporación en las fichas del primer equipo en este periodo de traspasos invernal. Se trata de Jaire Moreno, jugador que vino procedente del Sevilla Atlético en la temporada 2013/2014 para jugar en el filial, y que no se ha podido inscribir como jugador del equipo de Quique Sánchez Flores debido a que se estaba recuperando de una grave lesión en el tendón de aquiles, que le hizo pasar por quirófano el pasado mes de mayo.

Ahora, el delantero andaluz ya recuperado, se ha empezado a ejercitar a las órdenes del entrenador del primer equipo del Espanyol, pues no pudo completar la pretemporada con ellos y ha ido entrenando al margen del resto de los jugadores para finalizar la recuperación, hasta recibir la ansiada alta médica.

Jairo Morillas llevará el dorsal número 20, y ocupa la plaza que dejó libre Álvaro Vázquez después de su marcha al Nástic de Tarragona, ahora en Segunda División. Con él, la nómina de delanteros que están en el Espanyol son Leo Baptistao, Gerard Moreno y Sergio García. Pese a su juventud (24 años), el andaluz seguirá trabajando a las órdenes de Quique Sánchez Flores, esperando la convocatoria y la oportunidad del técnico blanquiazul.

El ahora jugador perico se formó en las categorías inferiores del Sevilla, donde tras jugar en el Juvenil A, en el Sevilla C y en Sevilla Atlético, Jairo se fue al Espanyol B, donde jugó 54 partidos en dos temporadas y anotó 22 goles. Esa cifra goleadora despertó el interés del Girona, donde estuvo una temporada. Al finalizar la cesión, los blanquiazules decidieron cedir al delantero andaluz al Numancia, equipo donde en un partido ante su ex equipo, el Sevilla Atlético, se lesionó del tendón de aquiles. La recuperación no ha sido fácil, pero Jairo hará todo lo posible para tener minutos en el Espanyol.