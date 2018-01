Quique Sánchez Flores: "Queremos dar una buena imagen"

(Foto: RCD Espanyol)

Quique Sánchez Flores confía en que sus jugadores compitan en el derbi copero como lo hicieron en Cornellà-El Prat y den una gran imagen. En la ida, los de Quique Sánchez Flores vencieron por 1-0, al Barcelona de Valverde, con gol de Óscar Melendo.

Como venía siendo habitual en 'Can Perico' la lista de convocados era publicada justo después del último entreno antes del partido. Esta vez, no ha sido así. Quique Sánchez Flores, ha dicho en sala de prensa que se ha decidido "esperar un poco más a dar la convocatoria porque tenemos muchos partidos y queremos que haya un tiempo de recuperación. Lo hacen muchos equipos. Pero sí nos concentraremos este miércoles”.

Tras el excelente partido en el último derbi del guardameta Diego López, y de su titularidad en Liga, se espera que él siga siendo el elegido para defender la portería blanquiazul. Eso sí, Sánchez Flores ha sido cuestionado al respeto aunque no ha sido muy explícito: "¿Si jugará Diego o Pau? Lo veremos este jueves."

Con un resultado a favor, y sin goles del Barcelona en campo contrario, el técnico perico asegura que "el resultado de la ida no nos da para especular, serán 90 minutos largos e intensos. Habrá mucho en juego y queremos dar un buena respuesta."

En Cornellà el once inicial del Barcelona fue si más no, poco habitual, dejando en el banquillo a hombres tan importantes como Jordi Alba. La conexión Alba-Messi es conocida y temida por todo rival azulgrana. Es por ello, que Sánchez Flores ha querido dejar claro que, jueguen quienes jueguen, es "un rival que es hiperconocido pues juega todas las competiciones y es el favorito en todas. A partir de ahí armaremos el equipo en función de nuestras posibilidades de controlar el partido. Esperamos que la propuesta nos salga bien y que los jugadores intenten hacer 90 minutos buenos. La dificultad está pero vamos con la idea de que no es un imposible pasar la eliminatoria. Queremos hacer un partido serio, riguroso, sabiendo de la dificultad del rival y tratar de ensombrecerlo. Y a partir de ahí, intentaremos que salgan nuestras virtudes”.

Tras muchos años sin ganar al Barcelona, y jugando ahora en tan pocos días tantas veces, la pregunta es obligada. Realmente, ¿se puede volver a ganar al FC " Si pensásemos que no se puede batir al Barça, no mereceríamos estar aquí. Todo es posible. Estamos compitiendo bien, cada vez mejor pero hay rivales en el camino que te dicen “aquí estoy yo”.

"Tenemos la ilusión de poder pasar a la siguiente ronda”. Por este mismo motivo, el cuadro perico afronta el match, según su propio técnico ha comentado del siguiente modo: "debemos tener solvencia, demostrar empaque y tranquilidad dentro de un estado de emoción alto. Me gustaría que equipo tuviera oficio como el que ha tenido en los partidos importantes de este año y que cuando acabe la eliminatoria nos podamos mirar a la cara diciendo que lo hemos dado todo”.

Seguidamente ha querido añadir que el vestuario perico "está con responsabilidad. El grupo está serio, un derbi es un partido muy emocional y los veo gestionado sus sentimientos para el partido."

Al ser cuestionado por cómo cree que será el partido, Sánchez Flores asegura que "es difícil imaginar el tempo del partido con el que nos encontraremos. La eliminatoria que tuvieron ellos ante el Celta es un ejemplo. Esperamos que tendrán una salida importante, intentarán mandar y dejar su sello. Pero nosotros tenemos muchas razones por las que correr, animarnos, tener actitud, esforzarnos, intentar llegar al gol y que para ellos sea cada vez más difícil”.

En último lugar el técnico ha querido remarcar que en cuanto a un método para frenar la efectividad del astro argentino, Lionel Messi, los pericos no preparan "un marcaje especial, es más una cuestión de reducir espacios, limitar su campo de acción. No creo que la clave sea sólo desactivar a Messi, tiene tantos jugadores… Hay que estar atentos a todos y no puedo focalizar en un solo jugador ni espacio. No me interesa hablar mucho de ellos sino que pienso en cómo lo harán Gerard, Baptistao, Granero o Sergio. Lo demás está todo muy visto”.